10&Lotto: la Lombardia festeggia premi per oltre 22mila euro

L’estrazione del 10&Lotto dell’ 8 gennaio premia la Lombardia dove sono strate realizzate tre vincite. A Castiglione Olona, in provincia di Varese, arriva un ‘otto’ Oro da 10mila euro, a Segrate, in provincia di Milano, sono stati vinti 6.500 euro grazie ad un ‘tre’ Oro, per Brembate, in provincia di Bergamo, il premio ammonta a 6mila euro con un ‘tre’ Doppio Oro.

Fortunata anche l’Emilia Romagna che esulta con due premi, 6.500 euro per Piacenza e 6000 euro per Ravenna.

Lona Lases, in provincia di Trento, si aggiudica il primo posto del podio con la vincita piu’ alta del concorso, 10.005 euro con un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 89,8 mld dall’inizio del 2024.

PressGiochi