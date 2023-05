10&lotto: in Emilia-Romagna vinti 200mila euro

Tre ‘nove’ Doppio Oro da 100mila euro ciascuno sono le vincite piu’ alte dell’estrazione del 10&Lotto di giovedì, 18 maggio. A festeggiare sono Formigne, in provincia di Modena, con una doppia vincita e Favara, in provincia di Agrigento.

Estrazione fortunata anche per la Campania, a Casoria, in provincia di Napoli, si festeggia la vincita di 50mila euro con un ‘nove’ Oro, a Teggiano, in provincia di Salerno, si esulta per un ‘otto’ Oro da 30mila euro mentre a Teano, in provincia di Caserta, sono stati vinti 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 23,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.512 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi