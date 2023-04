10&Lotto: a Reggio Emilia si festeggia un ‘nove’ Oro da 50mila euro

Il concorso di martedì, 18 aprile, del 10&Lotto premia Reggio Emilia, qui un fortunato giocatore sorride per un ‘nove’ Oro da 50mila euro. Seguono due vincite per l’Abruzzo, in provincia

Il concorso di martedì, 18 aprile, del 10&Lotto premia Reggio Emilia, qui un fortunato giocatore sorride per un ‘nove’ Oro da 50mila euro. Seguono due vincite per l’Abruzzo, in provincia dell’Aquila premiata Celano con un ‘nove da 20mila euro, mentre a Lucoli si festeggia un ‘sei’ Doppio Oro da 10mila euro.

Doppia vincita anche in Campania per la cifra di 9mila euro ciascuno, aggiudicate a Parete e a Sarno, entrambe in provincia di Salerno, inoltre da segnalare anche le due vincite messe a segno a Milano, una da 10mila euro, l’altra da 9mila euro. Sul podio delle vincite piu’ importanti anche Brolo, in provincia di Messina, che festeggia 15mila euro grazie ad un ‘sei’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 29 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.196 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi