10&Lotto: a Motta Visconti (MI) vinti oltre 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro

Motta Visconti, in provincia di Milano, si aggiudica il premio piu’ alto dell’estrazione del 10&Lotto del 28 novembre, oltre 100 mila euro vinti centrando un ‘nove’ Doppio Oro.

A seguire i 50mila euro andati ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, grazie ad un ‘nove’ Oro, mentre a Mondragone, in provincia di Caserta, si esulta per un ‘otto’ Doppio Oro da 40mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,6 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.458 mld dall’inizio dell’anno.

