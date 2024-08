Wynn Resorts registra un fatturato di $1,73 mld nel secondo trimestre

Il gigante dei casinò Wynn Resorts ha registrato ricavi operativi per $1,73 miliardi nel secondo trimestre del 2024, un aumento dell’8% rispetto ai $1,60 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il gigante dei casinò Wynn Resorts ha registrato ricavi operativi per $1,73 miliardi nel secondo trimestre del 2024, un aumento dell’8% rispetto ai $1,60 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo incremento riflette la crescita in diverse delle principali proprietà dell’azienda.

L’utile netto attribuibile a Wynn Resorts è stato di $111,9 milioni, in aumento rispetto ai $105,2 milioni del secondo trimestre 2023. L’EBITDAR rettificato delle proprietà è salito a $571,7 milioni, segnando un record per il secondo trimestre.

Craig Billings, CEO di Wynn Resorts, ha elogiato la solidità delle operazioni a Las Vegas, Macau e Boston e ha sottolineato gli investimenti continui dell’azienda, come la costruzione in rapida progressione del Wynn Al Marjan Island negli Emirati Arabi Uniti.

Per quanto riguarda le operazioni a Macau, i ricavi operativi sono stati di $885,3 milioni, con un aumento del 15% su base annua. Tuttavia, l’EBITDAR rettificato per Macau è sceso del 17,4% rispetto al trimestre precedente, a causa di una performance più debole della proprietà di Wynn Macau sulla penisola.

A Las Vegas, i ricavi operativi sono aumentati dell’8,5% su base annua, raggiungendo $609,1 milioni, mentre l’Encore Boston Harbor ha visto un calo dei ricavi a $234 milioni.

Wynn Resorts ha inoltre dichiarato un dividendo trimestrale di $0,25 per azione, pagabile il 31 agosto 2024. Durante la chiamata con gli investitori, l’azienda ha confermato l’interesse per un progetto di casinò in Thailandia e ha riportato significativi progressi nello sviluppo del resort integrato negli Emirati Arabi Uniti.

