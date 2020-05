WorldMatch presenta i giochi certificati per il mercato portoghese

WorldMatch annuncia un passo importante per la sua crescita internazionale: il lancio di un portafoglio di prodotti certificati per il mercato regolamentato portoghese. WorldMatch ha rafforzato la sua presenza nel mercato internazionale con il lancio di 30 prodotti, totalmente localizzati e certificati per il mercato portoghese.

Un portafoglio ricco, destinato ai giocatori del Portogallo che saprà farsi apprezzare per le meccaniche coinvolgenti e le dinamiche adrenaliniche delle nuove slot di WorldMatch. WorldMatch per il Portogallo ha selezionato 30 tra i suoi migliori titoli e novità. L’operatore potrà scegliere tra 2 diversi RTP, High e Low, per profilare al meglio la sua offerta e con una ricca scelta di temi da offrire ai suoi clienti: dal classico stile egiziano alla frutta, passando dalle atmosfere spaziali. Il valore è importante quando si entra in una partnership e WorldMatch arricchisce di valore l’offerta dei concessionari portoghesi.

Andrea Boratto CEO di WorldMatch, ha così commentando il lancio delle slot in Portogallo: “L’alta qualità d’intrattenimento che WorldMatch offre ai giocatori di tutto il mondo adesso è disponibile per il mercato regolamentato del Portogallo; i giochi che abbiamo selezionato hanno già dimostrato performance al di sopra della media in altri mercati e ora sono stati completamente localizzati in portoghese e certificati da SRIJ. WorldMatch è un protagonista di riferimento nel settore e scegliere il catalogo dei prodotti WorldMatch migliora la gamma di contenuti disponibili e rende l’offerta più accattivante per i giocatori.”

WorldMatch da più di 20 anni fornisce un’ampia gamma di giochi e slot per il settore del casinò online. I suoi contenuti sono fatti su misura per la compatibilità sia con computer desktop che con dispositivi mobili e con tutti i sistemi operativi. Il catalogo, di +200 giochi HTML5 multi-lingua e multi-currency, è uno dei più ampi ed apprezzati disponibili nei mercati regolamentati.

PressGiochi