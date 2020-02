Ice 2020. Boratto (World Match) a PressGiochi: “Nel gioco online, la priorità è intrattenere il giocatore”

“Per quanto riguarda il mercato italiano ormai World Match si è configurata come l’azienda di riferimento per il porting dei prodotti che arrivano dal mercato retail convertiti all’online. Oggi contiamo aziende come Nazionale Elettronica, Bakoo, Baldazzi, Octavian. Siamo riusciti a ricavarci un’offerta che è veramente ampia soprattutto nella parte slot. Sks365 recentemente ci ha messo a disposizione un tab nella sua pagina web dedicato alle slot da bar dove confluiscono tutti i prodotti di World Match derivanti dalla conversione terrestre-online. Un’area dedicata ai giocatori che provengono dal mercato terrestre che permette loro di ritrovare online gli stessi prodotti con tutta una serie di vantaggi, considerate le ultime evoluzioni del mercato terrestre, come un payout più favorevole per il giocatore e la possibilità di continuare quell’esperienza di gioco iniziata nella sala giochi vicino casa”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi in occasione di ICE London, Andrea Boratto di World Match.

“Lavorare su titoli in esclusiva è stata la nostra forza – continua Boratto -. Oggi, l’interesse dell’operatore online è quello di instaurare una relazione con il giocatore che sia a lungo termine, sia perché le capacità di spesa dei singoli giocatori sono un po’ più basse sia perché si avvicinano al gioco anche giocatori che provengono dal mondo social. C’è la tendenza a far durare sempre di più la spesa del giocatore regalando un’esperienza più legata all’intrattenimento che al gambling puro. Il divertimento del giocatore è l’obiettivo principale dell’offerta”.

