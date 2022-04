WorldMatch allarga il proprio team con Akamai e Criticalcase

WorldMatch, provider di giochi e contenuti per i mercati globali, collabora con alcuni dei più grandi casinò internazionali. Con sede in Italia e attivo dal 2003, vanta un portafoglio di

WorldMatch, provider di giochi e contenuti per i mercati globali, collabora con alcuni dei più grandi casinò internazionali. Con sede in Italia e attivo dal 2003, vanta un portafoglio di oltre 200 giochi, 160 slot machine con 70 motori di gioco, 30 giochi da tavolo e tutti i tipi di video poker. Siamo entusiasti che questa azienda innovativa abbia scelto di lavorare con Akamai per offrire un’esperienza di gioco ottimale ai propri clienti grazie al service provider Criticalcase.

WorldMatch è un player internazionale che ha collaborato con una serie di società di gioco online di alto profilo in tutto il mondo. Mira ad adattare lo stile grafico dei suoi giochi per attrarre i giocatori in diversi Paesi così come le sue offerte; Fa Fa Spin è il gioco più popolare in Asia, Banana King ha ottenuto risultati particolarmente positivi in Europa e la sua selezione di roulette e giochi per casinò ha avuto un grande successo in Sud America.

Tutti questi giochi sono disponibili per la riproduzione su dispositivi desktop e mobili con una vasta selezione di configurazioni in termini di volumi, caratteristiche di gioco, frequenza di vincita e jackpot multipiattaforma.

Questo è il motivo per cui Akamai è stata coinvolta: le soluzioni di content delivery network (CDN) hanno contribuito ad aumentare l’efficacia dei tempi di caricamento dal 50% all’80% fornendo un risparmio sui costi ai giocatori di tutto il mondo. Questo è stato possibile anche grazie al lavoro congiunto con Criticalcase, il service provider che ha messo a disposizione un data center in Italia, che era essenziale alla luce delle nuove normative Brexit.

WorldMatch considera Akamai e Criticalcase parte del proprio team, come preziosi colleghi piuttosto che fornitori. L’azienda di soluzioni di gioco ha aumentato le sue dimensioni in pochissimo tempo, gestendo molti più utenti senza alcun calo in termini di velocità o prestazioni. Servendo 10.000 scommesse al secondo, Criticalcase e Akamai hanno permesso a WorldMatch di arrivare dall’altra parte del mondo, fornendo servizi in mercati regolamentati in Asia (ad esempio Filippine) e in Sud America (ad esempio Colombia).

In merito alla collaborazione con Akamai e Criticalcase, Andrea Boratto, CEO di WorldMatch, ha dichiarato: “WorldMatch fornisce i suoi servizi su 16 diversi fusi orari, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Le prestazioni del sistema e la continuità del servizio devono essere sempre ai massimi livelli. In quest’ottica, Akamai rappresenta un partner tecnologico che fornisce servizi di grande valore aggiunto per WorldMatch. Grazie alla competenza e al supporto offerto da Criticalcase, le soluzioni tecnologiche sono state adattate in modo sartoriale alle nostre esigenze”.

