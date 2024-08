Villaricca (NA): scoperta rete di slot machine truccate

A Villaricca, comune in provincia di Napoli, si è svolta un’operazione dei carabinieri mirata a smascherare attività illecite all’interno di sale scommesse. Durante un’ispezione in via della Repubblica, vari controlli

A Villaricca, comune in provincia di Napoli, si è svolta un’operazione dei carabinieri mirata a smascherare attività illecite all’interno di sale scommesse. Durante un’ispezione in via della Repubblica, vari controlli hanno rivelato la presenza di quattro videolottery scollegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, permettendo ai gestori di evadere una parte consistente delle tasse. La mancanza di autorizzazione per l’esercizio del gioco d’azzardo ha portato al sequestro del locale e delle attrezzature, con il titolare denunciato a piede libero.

Analoghe irregolarità sono state riscontrate in un secondo centro scommesse, dove sono state trovate sette videoslot scollegate dalla rete dei Monopoli. Anche in questo caso, il titolare, un 33enne di Qualiano, è stato denunciato e l’esercizio commerciale è stato sequestrato. L’operazione ha evidenziato preoccupanti pratiche illegali nel settore del gioco d’azzardo nella zona, con gravi conseguenze legali per i responsabili.

