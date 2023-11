Vecchie e nuove forme di gioco: la passione per le carte cresce anche online

Il mondo digitale è tante cose insieme: intrattenimento, informazione, curiosità, musica, e molto altro ancora. Esso racchiude al proprio interno una varietà ampia di elementi e strumenti che l’utente può sfruttare al meglio a seconda delle esigenze. Quindi si può spaziare dalla ricerca sui diversi browser, a quella di brani sui migliori siti musicali o di film e serie tv per trascorrere qualche ora in leggerezza sulle piattaforme di streaming online. Poi vi è una parentesi legata ai nostalgici, a coloro che sono affezionati alle vecchie forme ludiche, quelle basate sulle carte da gioco. Esistono, infatti, diverse forme virtuali di adattamento dei rinomati giochi di carte scaricabili su pc, portatile, tablet o smartphone a seconda del dispositivo in nostro possesso. Vediamo quali sono i giochi di carte da scaricare e preferire in questa rassegna dedicata.

Solitario, Scopa, Scopone e Briscola

Tra i giochi di carte sicuramente più famosi e amati dalla stragrande maggioranza degli utenti online, sempre più crescente, ed offline, vi sono Solitario, Scopa, Scopone e Briscola. Celebri forme di intrattenimento basati sulle carte napoletane, che hanno visto con l’avvento del digitale un adattamento anche in chiave virtuale. Alcuni di essi esistono in forma già preinstallata sui diversi dispositivi esistenti attualmente. Ad esempio pc e portatili cosi come i tablet hanno in dotazione (se con sistema operativo Microsoft) alcuni di questi giochi. Diverso è il discorso per gli altri software che alimentano gli stessi strumenti ma di altra casa e brand.

Ad ogni modo, anche qualora essi non siano presenti di default si possono scaricare tranquillamente dal web. Basta far una semplicissima ricerca online digitando il nome del gioco di carta in questione (quindi scopa, scopone o briscola) per accedere a dei link di download. Una volta eseguiti i pacchetti di installazione essi saranno presenti sul nostro dispositivo di preferenza.

Poker e Texas Hold’em

Ovviamente quando si parla di giochi di carte occorre fare un distinguo tra carte da gioco napoletane e francesi. Quindi semi differenti e figure varie a seconda dalla tipologia di carte utilizzate che portano anche allo sviluppo di regole di gioco divergenti. Nel caso delle prime abbiamo parlato appunto di scopa, scopone, briscola e così via; per ciò che concerne le seconde, invece, ci direzioniamo sul Poker e la sua variante: il Texas Hold’em. Due giochi altrettanto famosi al pari di quelli sopra menzionati ma questa volta in un’accezione internazionale. Se infatti i primi sono di carattere nazionale, con derivazione partenopea, Poker e Hold’em hanno matrice americana. Matrice americana, certo, ma con diffusione globale, anche nel nostro paese. Tanto è vero che si può giocare al betnero casino contemplando il Texas Hold’em. Ma vale anche per altre aziende autorizzate AAMS nostrane, come SNAI e via discorrendo. Un fenomeno mondiale che non accenna a smettere.

Poker e Teaxa Hold’em chiamano in causa le carte con picche, cuori, quadri e fiori. Queste due forme di intrattenimento ludico da tavolo le troviamo anche in forma virtuale su numerosissimi siti online. Ma esiste anche una loro tipologia scaricabile per essere giocata offline. Infatti se si siti internet offrono una modalità interattiva ed online appunto del Poker e della sua variante, i pacchetti download dei medesimi permettono di giocarli comodamente anche senza connessione. Per tanto essi saranno privi di chat o interazione con altri utenti giocatori, ma garantiranno comunque l’esperienza di gioco analoga a quella reale.

Governor Of Poker 3

Abbiamo esaminato quindi i giochi di carte napoletane e francesi scaricabili; vediamo ora invece il re del gioco di carte per eccellenza in fatto di Poker: stiamo parlando di Governor of Poker 3. Un gioco di carte online che permette di interagire anche con altri utenti/giocatori per accedere a sfide davvero esaltanti. Esso è gratis e si può effettuare il download semplicemente dal web ricercando il nome in questione su un qualsiasi browser. Qui troveremo diverse fonti da cui attingere per scaricare il pacchetto eseguibile che installerà il gioco sul nostro dispositivo. Inoltre occorre specificare che Governor of Poker 3 permette anche di avere a disposizione fiches aggiuntive tramite l’acquisto in App. Quindi si può parlare di una versione base ed una “premium” che sblocca una potenza maggiore economica da immettere nel gioco. È altresì importante però ribadire che la versione scaricabile di questa forma di poker virtuale non coinvolge esborsi di alcun tipo consentendo la sfida al Computer e non agli utenti. Per tanto una duplice modalità ludica per gli appassionati del genere, per cimentarsi in challenge continue che chiamano in causa talvolta un utente fittizio (il computer) altre invece utenti reali online.

Solitaire e Solitaire Collection

Le ultime due forme di gioco di carte scaricabili che andiamo ad esaminare sono quelle attualmente disponibili per smartphone. In premessa, infatti, abbiamo specificato come i dispositivi a disposizione oggigiorno vanno dal pc fisso al portatile passando per tablet e appunto cellulari. Proprio questi ultimi permettono di accedere a giochi con carte napoletane o francesi (quindi Scopa, Scopone, Briscola, Poker etc.) tramite App. Quindi gli Store dei diversi software per smartphone offrono una gamma ampia di strumenti ludici di questo tipo. Un must della casa in tal senso è Solitaire e Solitaire Collection. Due giochi di carte, il primo unico, il secondo che raggruppa più giochi, che rappresentano la scelta principale dell’utenza media. Il primo è disponibile su tutti gli Store esistenti, a prescindere dal brand del dispositivo. Il secondo, invece, appartiene a Microsoft, motivo per cui è presente esclusivamente su questa piattaforma mobile. Comunque sia, ciò che conta in questo caso è evidenziare come ormai i giochi di carte napoletane o francesi che siano, sono presenti e scaricabili gratuitamente su ogni dispositivo. Quindi una versatilità di accesso totale per avere a disposizione quella che è una forma di intrattenimento ludica tra le più attenzionate. Scopa, Briscola, Scopone, Solitario, Poker, Texas Hold’em e chi più ne ha più ne metta, tutti presenti in forma virtuale su pc, portatili, tablet o smartphone. Una miriade di giochi nel palmo della nostra mano, per trascorrere ore di divertimento e spensieratezza con un revival del passato. Giochi di carte che sono espressione pura del vintage ed elementi intramontabili per la loro semplicità ed accessibilità. Caratteristiche queste che li rendono degli evergreen resistenti al passare del tempo e trasversali all’evoluzione generazionale.

PressGiochi