USA: Scommesse politiche dal futuro (in)certo

A partire dal 2022, KalshiEX LLC ha cercato di introdurre un “contratto evento” che consentisse agli speculatori di scommettere fino a 100 milioni di dollari sui risultati delle elezioni del Congresso. Questa iniziativa ha fatto scattare forti allarmi, tanto che organizzazioni di interesse pubblico, decisori politici e cittadini hanno sollecitato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a vietare questi contratti.

Ed è esattamente ciò che ha fatto la CFTC nel settembre 2023, quando ha posto l’alt alle attività di Kalshi. Ma l’anno scorso un tribunale distrettuale ha annullato il divieto della CFTC, consentendo le scommesse sulle elezioni del Congresso del 2024 sulla piattaforma di Kalshi. Ciò ha permesso all’azienda di accogliere tutti i cittadini americani che desideravano pronosticare la corsa alla Casa Bianca, per un totale di 100 milioni di dollari, che è pure poco rispetto al miliardo di dollari raccolto in scommesse complessive sulle elezioni.

L’appello della CFTC è in attesa presso la Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito del Distretto di Columbia.

Come andrà a finire? Vi diamo un “piccolo indizio”: una settimana fa (guardacaso) Donald Trump Jr è entrato a far parte di Kalshi come consigliere!

Pressgiochi