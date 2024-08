USA. L’Indice AGEM cresce del 7% a luglio

Nel mese di luglio, l’Indice AGEM ha raggiunto un nuovo traguardo, attestandosi a 1.423,49 punti. Questo rappresenta un aumento di 93,30 punti, pari al 7 per cento rispetto al mese di giugno, e di 329,33 punti, pari al 30,1 per cento rispetto all’anno precedente.

Dei dodici titoli che compongono l’Indice AGEM, dieci hanno registrato un aumento del prezzo delle azioni, portando a undici contributi positivi e uno negativo all’indice. Il contributore positivo più significativo è stato Aristocrat Leisure Limited, con un incremento del prezzo delle azioni del 19 per cento. Anche International Game Technology ha visto un notevole aumento del prezzo delle azioni, pari al 14,7 per cento.

L’unico contributore negativo è stato PlayAGS, con una diminuzione del prezzo delle azioni dello 0,4 per cento, che ha comportato una perdita di 0,05 punti nell’Indice AGEM.

L’Indice AGEM ha mostrato una crescita continua per 16 mesi consecutivi, per lo più in doppia cifra. Durante questo periodo, l’indice è aumentato del 46,5 per cento, ovvero di 451,97 punti. Si tratta del periodo di crescita sostenuta più lungo dalla sequenza positiva di 18 mesi consecutivi, verificatasi da novembre 2020 ad aprile 2022.

L’andamento positivo dell’Indice AGEM evidenzia un robusto sviluppo del settore dei giochi e delle attrezzature da intrattenimento, con la maggior parte delle aziende che mostrano un miglioramento significativo delle loro performance di mercato. La crescita sostenuta suggerisce una fiducia continua degli investitori e una solida domanda per i prodotti e servizi offerti dalle aziende del settore.

L’Indice AGEM rimane un indicatore chiave per monitorare la salute finanziaria e le tendenze di crescita nel mercato globale dei giochi e delle attrezzature da intrattenimento. Con le attuali dinamiche di mercato, sarà interessante osservare come evolverà l’indice nei prossimi mesi e quali aziende continueranno a trainare la crescita del settore.

PressGiochi