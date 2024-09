“Usa la testa”, il blog dedicato al Gioco Responsabile

NOVOMATIC Italia annuncia il lancio del blog “Usa la testa”, una piattaforma digitale interamente dedicata al tema del gioco responsabile, che mira a promuovere un approccio consapevole e sano al mondo dell’intrattenimento.

Uno strumento, il portale Usa la testa, fortemente voluto dalla concessionaria ADI del Gruppo, ADMIRAL Gaming Network (AGN), che ne è il titolare, al fine di fornire un servizio aggiuntivo per gli utilizzatori dei prodotti di gioco sviluppati e distribuiti da NOVOMATIC.

“Usa la testa” raccoglie il lavoro e l’impegno della nostra Concessionaria sul Responsible Gaming – spiega Giuseppe Calzolaio, CEO di AGN – Il gioco, infatti, può essere un’attività divertente e intrattenimento per molte persone, ma riconosciamo la necessità di comprendere i rischi associati e adottare comportamenti responsabili. Il nostro auspicio è che Usa la testa possa essere concretamente utile per diffondere la cultura della prevenzione del DGA e della possibilità di un approccio sano e responsabile al gioco, e per raggiungere tale scopo contiamo sulla certa collaborazione di stakeholder e business partner di AGN e di tutto il Gruppo”.

I contenuti del blog:

• Informazioni esaustive: grazie all’ausilio di esperti nel campo del Gioco Responsabile, il portale offre approfondimenti chiari e informativi su argomenti chiave come il riconoscimento di comportamenti di gioco problematici e i rischi connessi.

• Consigli: consigli pratici e buone prassi affinché si possa godere del gioco in modo responsabile e sano.

• Testimonianze: storie di persone che si sono trovate a dover affrontare le conseguenze del disturbo da gioco d’azzardo, con la speranza che queste possano essere fonte di ispirazione e sostegno per coloro che cercano di mantenere un equilibrio sano.

• Risorse di supporto: a disposizione dei lettori una serie di informazioni su servizi e organizzazioni in grado di offrire aiuto a coloro che possono avere problemi legati al gioco d’azzardo.

Il Responsible Gaming è un pilastro fondante della cultura aziendale di NOVOMATIC, da sempre improntata alla diffusione dei valori della responsabilità e della legalità e al loro specifico perseguimento. A testimonianza di ciò, NOVOMATIC è stata prima società in Italia ad ottenere la certificazione internazionale G4 per tutte le sale del proprio network retail.

Il Gruppo NOVOMATIC Italia, forma il proprio personale grazie al supporto di enti specializzati sulle tematiche del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), fornendo strumenti per lo sviluppo di competenze personali e professionali di identificazione dei giocatori problematici e di primo intervento sul DGA, attraverso il rimando a strutture specializzate.

NOVOMATIC Italia, attraverso le proprie società, opera nel mercato del gioco legale e sicuro, regolato da ADM, proponendo ai propri consumatori un servizio di intrattenimento conforme ad un modello sostenibile, e che garantisce il rispetto del divieto di gioco ai minori, la comunicazione trasparente delle probabilità di vincita per ciascuna tipologia di gioco, rendendo certo l’ammontare e l’erogazione delle vincite, oltre alla prevenzione di comportamenti di gioco eccessivo, divulgando materiale informativo e fornendo assistenza, e la sicurezza dei sistemi e delle piattaforme.

Per ulteriori informazioni e per seguire le ultime pubblicazioni, è possibile visitare il blog al seguente link: https://www.usa-la-testa.it

PressGiochi