USA. Il gioco online in New Jersey cresce del 24% nel 2024 rispetto all’anno precedente

L’industria del gioco d’azzardo del New Jersey ha raggiunto nuove vette nel 2024, con un fatturato totale del gioco d’azzardo (GGR) che è salito a quasi $6,3 miliardi un aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Questa impennata è stata in gran parte dovuta al fiorente mercato del gioco online.

Infatti secondo i dati pubblicati dal New Jersey Division of Gaming Enforcement, l’iGaming, che include slot online e giochi da tavolo, ha generato $2,38 miliardi di fatturato nel 2024 segnando un aumento del 24% rispetto al 2023. Il gioco online ha concluso l’anno con il botto e solo a dicembre 2024 ha generato $ 228 milioni di entrate, un aumento del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2023. Sebbene il settore del gioco online sia stato una manna per lo stato, alcuni operatori di casinò hanno espresso preoccupazioni. A differenza dei tradizionali clienti dei casinò, i giocatori online non spendono in servizi accessori come soggiorni in hotel, ristoranti e intrattenimento. Inoltre, una parte significativa delle entrate del gioco online viene condivisa con operatori terzi come DraftKings e FanDuel, limitando l’impatto finanziario per i proprietari di casinò locali.

Nel 2024, i nove casinò fisici di Atlantic City hanno generato collettivamente $ 2,82 miliardi in solt fisiche e giochi da tavolo, registrando un calo dell’1,1 % rispetto al 2023. James Plousis, presidente della New Jersey Casino Control Commission, ha evidenziato gli aspetti positivi in mezzo alle sfide. “La vincita annuale al casinò è stata classificata come il secondo anno migliore dal 2013”, ha affermato, sottolineando i 602,6 milioni di dollari di tasse statali generate dai casinò confluiscono in fondi di cui beneficiano principalmente anziani e residenti disabili nel New Jersey. Le entrate delle slot machine ad Atlantic City sono scese leggermente a 2,1 miliardi di dollari, un calo dello 0,7%, mentre le entrate dei giochi da tavolo sono diminuite del 2% a 731,4 milioni di dollari.

Parlando invece del fatturato lordo delle scommesse sportive è stato di $ 1,09 miliardi per il 2024, in aumento dell’8,7 % rispetto all’anno precedente. Tuttavia, dicembre è stato un mese impegnativo per i bookmaker, con ricavi in calo del 43% anno su anno a $62,8 milioni . Molti scommettitori di football hanno capitalizzato la solida performance dei Philadelphia Eagles, che ha incluso tre vittorie e due coperture spread di successo.

PressGiochi