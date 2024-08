Una nuova slot dal gusto retrò in esclusiva su StarCasinò

Fino al mese di novembre, Cherry8 sarà disponibile sulla piattaforma in esclusiva nazionale

Cherry8, nuovo titolo del provider Crucible, arriva su StarCasinò in esclusiva fino al 10 novembre. Il gioco, dal gusto retrò, cattura tutta l’essenza dei classici, portando l’emozione e la nostalgia di nuovo sugli schermi.

Questa slot, 3×3 con 8 linee di pagamento sia verticali che orizzontali, offre agli appassionati l’opportunità di vincere premi speciali grazie agli scatter, che possono regalare vincite davvero notevoli. Cherry8 presenta infatti meccaniche di gioco uniche: ogni volta che si vince un premio da 2 ciliegie, il contatore Cherry Bonus si riduce di 1: quando si raggiunge lo zero, viene assegnato uno speciale Cherry Bonus Free Spin. Inoltre, ottenere 3 ciliegie attiverà automaticamente lo stesso bonus, offrendo ancora più possibilità di vittoria. E non è tutto! La slot propone anche funzioni speciali che offrono bonus speciali come i Bonus Bar e i Free Spins, che aumentano notevolmente l’emozione e l’adrenalina del momento.

Fabio Denegri, Head of Gaming & Sport di Betsson Italy, commenta: “Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti una slot dall’estetica retrò, ma dalle meccaniche innovative e moderne, oltre che dalla giocabilità estremamente semplice. Cherry8 rappresenta un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione: siamo certi che gli appassionati del settore adoreranno il suo gusto rinfrescante e l’emozione che porta con sé.”

Ed Byard, CEO Crucible: “Siamo lieti di vedere Cherry8 su Starcasino. Nell’ambito del nostro impegno a sperimentare nuove dinamiche di gioco, Cherry8 – sebbene abbia un tema retrò e solo 8 linee di pagamento – presenta alcune caratteristiche innovative e i giocatori troveranno questo gioco semplice e coinvolgente. Siamo lieti di concedere a Starcasino l’esclusiva sul gioco e ci auguriamo che il gioco riesca a riscuotere un grande successo in ottica futura.”

