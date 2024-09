Un settembre ricco di nuove avventure per StarCasinò

Il brand lancia quattro nuove slot con incredibili funzioni speciali, una in esclusiva sulla piattaforma per 15 giorni!

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro incredibili nuove slot che arricchiranno ulteriormente il suo portfolio. Questi titoli, sviluppati da partner di livello internazionale, offrono esperienze coinvolgenti, con funzioni innovative e meccaniche di grande successo.

Con un’ anteprima esclusiva per 15 giorni per gli utenti di StarCasinò, il 9 settembre è arrivato Flaming Wolf Link&Win, una slot di Games Global. Il titolo, a tema animali selvaggi e indomabili, catapulta i giocatori nei panorami mozzafiato dell’Arizona e delle pianure americane, arricchendo l’esperienza con l’innovativa meccanica Link&Win. Questo sistema, creato nel 2021 dal team di Games Global, è diventato rapidamente uno dei preferiti degli appassionati del settore grazie alla sua capacità di generare vincite spettacolari.

Per chi ama le emozioni forti, sempre il 9 settembre, è arrivato TNT Bonanza 2 di Booming Games. Questo gioco offre la possibilità di vincere su qualunque posizione all’interno dei rulli e ogni vincita scatena la funzione Cascading Reels, che fa scomparire i simboli vincenti per lasciare spazio a nuovi. Le sue modalità speciali inoltre, come Giri Gratuiti Illimitati, introducono simboli bomba speciali che possono ampliare le possibilità di vincita e moltiplicare le ricompense fino a 100 volte. Un titolo da non perdere per chi è alla ricerca di dinamiche sempre nuove.

Per gli appassionati della mitologia, è disponibile dal 10 settembre su StarCasinò la slot che propone un’avventura in un mondo magico tutto da scoprire: Merlin’s Alchemy, di Bullshark Gaming. Questo gioco, a 6 rulli, permette di esplorare i misteri dell’alchimia insieme al leggendario Merlino ed è caratterizzato da un’ambientazione affascinante e da possibilità di vincita significative, insieme a una grafica d’eccellenza e ricompense inimmaginabili per i coraggiosi che decideranno di intraprendere il percorso della magia.

L’ultima novità proposta è Fishin’ Pots Of Gold: Gold Blitz EXTREME, che vede il ritorno del simpatico leprecano pescatore per una nuova avventura, disponibile dal 12 settembre sulla piattaforma. Gli utenti avranno la possibilità di raccogliere vincite grazie alla funzione Collect sui rulli, attivabile con il leprecano. Inoltre, si potrà non solo scegliere i giri gratuiti con moltiplicatori, ma anche accedere alla modalità Gold Blitz, in cui il simbolo Collect appare ad ogni spin, aumentando le possibilità di ottenere vincite straordinarie.

PressGiochi