Un Natale di solidarietà allo stadio: Betsson Sport insieme a Mondodisabile.it

Betsson Sport dona due biglietti per Torino-Cagliari per aiutare l’Associazione a finanziare un corso di ippoterapia per i ragazzi del centro diurno disabili di Novate Milanese.

Betsson Sport conferma il proprio impegno verso la solidarietà aderendo a un’iniziativa benefica promossa dall’Associazione Mondodisabile.it di Novate Milanese. Nell’ambito di una raccolta fondi organizzata dall’associazione, il brand ha donato due biglietti per la partita Torino-Cagliari, in programma il 26 gennaio 2025 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Questa donazione ha un obiettivo speciale: finanziare un corso di equitazione e ippoterapia dedicato ai ragazzi del centro diurno.

L’Associazione Mondodisabile.it opera da anni per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Tra le sue principali attività, offre supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche, promuove l’accesso a eventi e crea collaborazioni con strutture che favoriscono l’inclusione e rimuovono le barriere architettoniche, come aziende che assumono persone appartenenti alle categorie protette. Inoltre, organizza eventi culturali, sportivi e ludici, i cui proventi vengono destinati a sostenere altre associazioni, attraverso la donazione di materiale utile per le loro attività. Un’altra iniziativa di grande rilevanza è la raccolta di tappi di plastica, che, in collaborazione con Unitalsi, permette di finanziare l’acquisto di sedie a rotelle, stampelle e altri dispositivi fondamentali per chi ne ha bisogno.

“Siamo orgogliosi di contribuire anche noi di Betsson Sport al bellissimo progetto di dell’Associazione Mondodisabile.it, che ha un impatto diretto e significativo sulla vita di tanti ragazzi e delle loro famiglie,” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group. “Crediamo fortemente nel potere dello sport come strumento di inclusione e di crescita, ed è per questo che siamo lieti di contribuire a un’iniziativa così importante in un periodo speciale come quello natalizio.”

Con questo progetto, Betsson Sport rinnova il suo impegno a favore della solidarietà e dell’inclusione, supportando realtà come Mondodisabile.it e altri partner solidali.

PressGiochi