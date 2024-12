Un 2024 ricco di innovazione: Betsson presenta alcuni provider

Disponibili sulla piattaforma Play’n GO, Novomatic, Hacksaw Gaming, Playtech e NetEnt per avventure tutte da scoprire!

Betsson presenta cinque prestigiosi provider di iGaming all’interno del proprio portfolio: Play’n GO, Novomatic, Hacksaw Gaming, Playtech e NetEnt. Un grande sforzo per portare avanti la missione di Betsson di offrire esperienze di gioco all’avanguardia e sempre più coinvolgenti per i propri utenti.

Conosciuto per i suoi titoli di slot innovativi e graficamente accattivanti, Play’n GO è sinonimo di creatività e qualità. Tra i suoi giochi di punta troviamo classici come Book of Dead e Reactoonz, che hanno ridefinito l’esperienza delle slot moderne. L’approccio del provider unisce narrazione coinvolgente e dinamiche di gioco fluide, rendendolo uno dei favoriti degli appassionati di tutto il mondo.

Un pioniere dell’industria del gioco, Novomatic ha una storia che attraversa decenni e un portafoglio che spazia dalle slot fisiche ai giochi digitali. Titoli leggendari come Book of Ra continuano a catturare l’attenzione sia dei nuovi users che degli utenti di lunga data, garantendo un’esperienza che unisce tradizione e innovazione.

Hacksaw Gaming rappresenta la nuova generazione dei provider di iGaming, con un focus su creatività e semplicità. Celebre per slot fuori dagli schemi come Chaos Crew, Hacksaw punta a sorprendere con design unici e gameplay originali.

Leader globale nel settore delle tecnologie per i giochi, Playtech è rinomata per la sua varietà di prodotti, che spaziano dalle slot al casinò live. Con giochi iconici come Age of the Gods e una piattaforma tecnologica all’avanguardia, Playtech offre un’esperienza completa, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di giocatore.

NetEnt è un nome che non ha bisogno di presentazioni: sinonimo di qualità e innovazione, questo provider ha regalato al mondo alcuni dei giochi più famosi di sempre, tra cui Gonzo’s Quest; ogni sua creazione si distingue per grafiche mozzafiato e gameplay coinvolgente, rendendo ogni partita un’esperienza memorabile.

L’arrivo di questi nuovi provider segna un ampliamento significativo nell’offerta di Betsson, che ora può vantare una gamma di giochi in grado di soddisfare i gusti di ogni utente, dal casual gamer al giocatore più esperto.

“Siamo orgogliosi di avere questi straordinari provider sulla nostra piattaforma,” ha dichiarato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group. “Quest`anno abbiamo lavorato per rafforzare costantemente la nostra posizione come leader nel settore dell’iGaming, offrendo ai nostri utenti un intrattenimento di altissima qualità e varietà senza pari.”

PressGiochi