UK, la Gambling Commission nomina due nuovi membri per il Gioco d’Azzardo Responsabile

La Gambling Commission ha nominato due nuovi membri per l’Advisory Board for Safer Gambling (ABSG), la Dottoressa Virve Marionneau e il Dottor Spencer Murch.

Anna van der Gaag, presidente dell’ABSG, ha dichiarato: “Siamo molto fortunati ad avere Virve e Spencer come nostri nuovi membri. Sono entrambi accademici altamente rispettati, con un forte curriculum di risultati nel campo degli studi sul gioco d’azzardo, e insieme amplieranno le competenze di ricerca nazionali e internazionali che offriamo alla Commissione. Il gioco d’azzardo è un’attività globale e le sfide normative affrontate in diverse giurisdizioni hanno molto in comune. Sono entusiasta di dar loro il benvenuto e non ho dubbi che apporteranno nuovi e preziosi spunti su una gamma sempre più ampia di argomenti che informano la politica e la pratica nella regolamentazione del gioco d’azzardo.”

La Dottoressa Marionneau è una sociologa e direttrice del Centro di Ricerca su Dipendenze, Controllo e Governance presso l’Università di Helsinki, Finlandia.

La sua ricerca si concentra su una vasta gamma di temi legati al gioco d’azzardo, tra cui regolamenti e valutazioni delle politiche, ambienti di gioco digitali, pratiche dell’industria del gioco e indagini qualitative sulle esperienze e i danni legati al gioco d’azzardo.

Ha dichiarato: “Sono onorata di entrare a far parte dell’ABSG, specialmente in un momento in cui è necessaria una crescente collaborazione internazionale e intersettoriale per regolare e controllare il gioco d’azzardo. Sono entusiasta di far parte di questo impressionante team di esperti e non vedo l’ora di contribuire in particolare alle pratiche regolatorie e alla ricerca proveniente da altre giurisdizioni.”

Il Dottor Murch è uno psicologo cognitivo e borsista post-dottorato presso l’AGRI (Alberta Gambling Research Institute) dell’Università di Calgary, in Canada. Il suo lavoro cerca di:

comprendere i profili cognitivi, comportamentali e psicofisiologici legati all’uso di prodotti digitali che causano dipendenza;

esplorare nuove opportunità per migliorare la salute umana utilizzando tecnologie emergenti basate sull’intelligenza artificiale (AI) per rilevare, intervenire e prevenire i problemi legati al gioco d’azzardo.

Ha dichiarato: “Sono entusiasta di contribuire a un team così talentuoso come l’ABSG. Poiché le tecnologie AI e le opportunità di gioco digitale continuano a evolversi, è più importante che mai comprendere chiaramente le minacce alla salute umana nel Regno Unito e nel mondo. Il mandato di questo gruppo è importante, tempestivo e rappresenta un’opportunità per trasformare le conoscenze della ricerca in politiche efficaci di prevenzione dei danni.”

I membri dell’ABSG sono nominati dalla Gambling Commission.

PressGiochi