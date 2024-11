UK. Il governo conferma introduzione imposta sul settore del gioco

Il governo del Regno Unito ha confermato l’introduzione di un’imposta legale per finanziare la ricerca sui danni del gioco, la prevenzione e il lavoro di cura. Sarà addebitata a tutti i titolari di licenza della Gambling Commission e garantirà “finanziamenti maggiori, separati e coerenti”, ha affermato il partito laburista. Agli operatori verrà addebitata una cifra compresa tra lo 0,1% e l’1,1% del loro rendimento lordo del gioco o equivalente, a seconda del settore.

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport (DCMS) ha affermato che avrebbe anche proceduto con l’introduzione di limiti di puntata per le slot online.

Il direttore esecutivo del Betting and Gaming Council Grainne Hurst ha affermato di essere preoccupata per il tono dell’annuncio, che conferma l’implementazione delle misure contenute nel White Paper sul gioco d’azzardo del precedente governo pubblicato l’anno scorso. La notizia giunge in seguito a una consultazione su come il prelievo legale dovrebbe essere progettato e messo in pratica, che si è conclusa a gennaio.

Nella sua risposta alla consultazione, il governo ha confermato che il 50 % di tutti i finanziamenti generati sarà destinato al NHS England e agli enti appropriati in Scozia e Galles. Un altro 30% andrà agli sforzi per prevenire i danni del gioco d’azzardo, tra cui “campagne nazionali sulla salute pubblica”. Il restante 20 % sarà destinato a UK Research and Innovation (UKRI) per sviluppare un programma di ricerca per informare le future politiche e normative. I fondi saranno distribuiti al NHS e all’UKRI dalla Gambling Commission sotto la direzione del governo, che ha aggiunto che l’industria del gioco non avrebbe avuto voce in capitolo su come i soldi per la ricerca, la prevenzione e il trattamento saranno spesi.

Il ministro del gioco d’azzardo, la baronessa Twycross, ha affermato: “I danni del gioco possono rovinare le finanze, le relazioni e, in definitiva, le vite delle persone. Siamo assolutamente impegnati a implementare misure rafforzate per coloro che sono a rischio, nonché a fornire un supporto efficace a coloro che ne sono colpiti. L’introduzione della prima imposta obbligatoria per legge sarà determinante nel sostenere la ricerca, aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma sui danni correlati al gioco. Stiamo anche aiutando a proteggere coloro che sono a rischio, con particolare attenzione ai giovani adulti, introducendo limiti di puntata per le slot online. Queste misure aiuteranno a costruire un NHS adatto al nostro futuro e a rafforzare le protezioni, consentendo al contempo alle persone di continuare a giocare in sicurezza.”

Il comunicato che annunciava la notizia citava il direttore nazionale per la salute mentale del NHS, Claire Murdoch, che affermava che il problema del gioco problematico era “salito alle stelle”. Hurst ha affermato che il BGC ha sostenuto i piani per i limiti di puntata e l’imposta statutaria delineata nel White Paper e che i suoi membri hanno contribuito con oltre 170 milioni di sterline negli ultimi quattro anni per affrontare il gioco problematico, inclusi 50 milioni di sterline solo quest’anno.

Ha aggiunto: “I ministri non devono perdere di vista il fatto che la stragrande maggioranza dei 22,5 milioni di persone che si divertono a scommettere ogni mese, alla lotteria, nei bookmaker, nei casinò, nelle sale bingo e online lo fanno in modo sicuro, mentre il più recente sondaggio sanitario dell’NHS per l’Inghilterra ha stimato che solo lo 0,4 % della popolazione adulta è composta da giocatori problematici. Il tono di questo annuncio suggerisce che il governo rischia di perdere la prospettiva di questi fatti, mentre balla semplicemente al ritmo dei proibizionisti anti-gioco, il che non serve a nessuno.”

Il DCMS ha affermato che l’imposta e i limiti di puntata delle slot online hanno completato altre modifiche apportate dal governo e dalla Gambling Commission, inclusi i controlli di accessibilità economica.

PressGiochi