UK. Bacta ospita il team dirigenziale della Gambling Commission per evidenziare il contributo fornito dalle sale giochi ai territori

Il presidente di Bacta, John Bollom, ha dichiarato che l’industria del gioco del Regno Unito e la Gambling Commission condividono una “agenda comune” per quanto riguarda lo sviluppo futuro del settore dell’intrattenimento con scommesse a basso rischio e delle sale giochi delle località balneari.

Bollom ha espresso la sua soddisfazione dopo aver fatto parte del team di Bacta che ha ospitato la vice amministratrice delegata della Gambling Commission, Sarah Gardner, presso l’Admiral Adult Gaming Centre di Southampton, e successivamente l’amministratore delegato, Andrew Rhodes, al Mumbles Pier, nel sud del Galles.

“È stato un piacere poter mostrare al team dirigente della Commissione due luoghi così diversi, entrambi con un significativo contributo all’economia locale e, nel caso di Mumbles Pier, al turismo regionale”, ha commentato Bollom. “È stato estremamente importante mostrare le sedi in attività, con dipendenti locali e intrattenimento per una vasta gamma di persone, residenti e visitatori inclusi”.

Bollom ha inoltre sottolineato come Bacta e la Commissione siano d’accordo su temi fondamentali, in particolare sull’importanza di procedere con le raccomandazioni incluse nel White Paper, un documento su cui entrambe le organizzazioni hanno lavorato a lungo.

Con il supporto di Elizabeth Speed di Novomatic e Neil Finch, manager regionale delle operazioni di Admiral, Bacta è stata in grado di evidenziare l’importanza economica delle sale giochi nei centri cittadini e l’elevato standard in termini di esperienza sicura e socialmente responsabile offerta ai clienti, contribuendo al contempo alla vitalità tanto necessaria per le vie principali.

Al Mumbles Pier, è stato mostrato come la struttura storica del molo dipenda dai ricavi generati dalla sala giochi FEC Arcade e come, senza le oltre 100 macchine presenti, il modello di business non sarebbe più sostenibile.

Dopo la sua visita, Andrew Rhodes ha commentato su LinkedIn: “Sono stati due giorni proficui con i colleghi della Gambling Commission, visitando operatori e settori industriali nel sud del Galles. Cerco di fare diverse visite durante l’anno e ad agosto è stato bello avere per lo più bel tempo per vedere le cose al meglio e trascorrere del tempo con le parti interessate dell’industria e con le persone che lavorano in prima linea. Come sempre, siamo molto grati a tutti per averci dedicato del tempo e sopportato i disagi inevitabili legati alla presenza di visitatori.”

PressGiochi