Ucraina: la Gambling Commission chiede a Google di consentire la pubblicità degli operatori legali

Il Ukrainian Gambling Council (UGC) ha sollecitato Google a permettere agli operatori di gioco d’azzardo con licenza di pubblicizzare i propri servizi. Secondo l’associazione, il blocco degli annunci imposto da Google non è previsto dalla normativa ucraina e sta causando perdite economiche per le aziende e minori entrate fiscali per lo Stato.

L’UGC ha dichiarato di aver contattato l’ufficio regionale di Google per risolvere la situazione. Ha sottolineato che, sebbene sia essenziale contrastare la pubblicità illegale, il blocco indiscriminato penalizza gli operatori legali mentre i siti non autorizzati, che cambiano spesso dominio e giurisdizione, restano in gran parte immuni.

Nel frattempo, la Commissione per la Regolamentazione del Gioco e delle Lotterie (KRAIL) ha continuato la lotta contro il gioco non autorizzato, bloccando cinque nuovi siti ad agosto e undici a luglio. Dall’inizio dell’anno, KRAIL ha bloccato quasi 3.000 piattaforme illegali per contrastare il gioco problematico nel Paese.

PressGiochi