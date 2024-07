Ucraina: cresce il numero di giocatori autoesclusi dal gioco d’azzardo

Durante una riunione di KRAIL – la Commissione per la Regolamentazione del Gioco d’Azzardo e delle Lotterie dell’Ucraina – il 10 luglio scorso, ha fatto sapere di aver bloccato 11

Durante una riunione di KRAIL – la Commissione per la Regolamentazione del Gioco d’Azzardo e delle Lotterie dell’Ucraina – il 10 luglio scorso, ha fatto sapere di aver bloccato 11 nuovi siti di casinò non autorizzati la scorsa settimana, mentre le nuove iscrizioni al registro nazionale di autoesclusione sono aumentate del 139% nella prima metà del 2024 per un +4.585 unità rispetto alla fine del 2023, raggiungendo 7.874 giocatori autoesclusi al 1º luglio.

Sottolineando i danni causati dal gioco d’azzardo non regolamentato, la commissione ucraina ha ordinato il blocco di 11 siti di casinò online non autorizzati da parte dei fornitori di servizi software che ospitano tali siti, entro tre giorni dall’ordine. L’ordine istruisce i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a bloccare i siti web utilizzando i loro server DNS (Domain Name System). I siti segnalati dalla commissione includono 888starz.bet, cosmobet.one, astekbet.com, vulkan-777.biz, stake.ceo, roobet.com, casino-joker-20.com, f1casino.club, bettwo.fun, clubsvulkanbets.store e chipstars.bet.

Nel mese di giugno, KRAIL ha bloccato fino a 371 siti web che offrivano gioco d’azzardo illegale in Ucraina.

