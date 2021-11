TRGA Bolzano: confermata la decisione a favore delle sale vlt

Il TRGA di Bolzano, dopo pochi giorni di distanza, torna ad esprimersi contro la richiesta del Comune di Bolzano di rivedere le proprie decisioni in merito ad alcune sospensive concesse a favere di sale giochi e vlt.

“La circostanza delle “nuove aperture” di sale giochi rilevata dalla difesa comunale – a prescindere dal fatto che era già stata fatta valere nell’atto di costituzione depositato il 4 gennaio 2019 e, quindi, già stata presa in considerazione dal Collegio nell’ordinanza cautelare originaria – non influisce sul rapporto amministrativo inciso dal provvedimento impugnato, né produce alcun mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le parti e su cui ha già statuito il Collegio… Il dedotto mutamento dell’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato nella materia in esame non rientra in alcuna delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 58 c.p.a., non potendo in ogni caso l’istanza di modifica avere per oggetto nuove e diverse valutazioni giuridiche sull’affare già delibato dal

Collegio” conclude.

PressGiochi