Tre nuovi titoli in esclusiva per StarCasinò

StarCasinò annuncia il lancio di tre nuove slot in esclusiva per l’Italia, sviluppate dal rinomato provider Pragmatic Play, che continua a espandere la sua offerta sulla piattaforma, già composta da oltre 400 giochi. Il brand ha deciso di presentare questi nuovi titoli, Games in Olympus, Trolling 1000 e Puffers vs Sharks, su StarCasinò a partire da oggi, per fornire un’esperienza non solo coinvolgente ma anche totalmente nuova!

Dal 26 agosto gli utenti sono invitati a varcare le porte del regno di Zeus in Games in Olympus, una delle nuove slot di Pragmatic Play 6×5 con 20 linee di pagamento e un sistema di simboli a cascata. In questo gioco epico, i simboli cadono dall’alto, formando combinazioni vincenti con gruppi di almeno 8 forme uguali; Zeus stesso offre la possibilità di attivare quattro simboli moltiplicatori, con valori che possono arrivare fino a 500x. Nei Free Spins, si possono ottenere fino a 15 giocate gratuite, durante le quali tutti i moltiplicatori si sommano, garantendo vincite straordinarie, con premi e ricchezze degne del Monte Olimpo.

Altro nuovo gioco di Pragmatic Play, Trolling 1000, è stato aggiunto sulla piattaforma il 27 agosto e propone in esclusiva una magica avventura fantastica. La slot, che abbandona le tradizionali linee di pagamento per un innovativo sistema di Cluster Pays, è ambientata in un mondo popolato da troll e creature della foresta, e arricchita da una serie di funzionalità esclusive, tra cui Buy Feature, Cascading Reels e Super Free Spins. Inoltre, viene previsto per chi sceglierà di avventurarsi in Trolling 1000 un bonus di giri gratuiti, che offre l’imperdibile opportunità di provare a vincere premi significativi mettendosi alla prova in questo universo fatato.

Oggi, 28 agosto, inizia su StarCasinò la battaglia sottomarina di Pragmatic Play che prende vita nella nuova slot, Puffers vs Sharks. Dai colori vivaci e personaggi animati e dallo stile grafico unico e dinamico. questo nuovo gioco presenta due modalità tra cui gli utenti potranno scegliere: la Modalità Puffers, che offre una maggiore probabilità di attivare i Free Spin, e la Modalità Sharks, che, sebbene offra Free Spin meno frequenti, promette vincite più elevate.

“Queste tre nuove slot di Pragmatic Play saranno disponibili in esclusiva per l’Italia solo su StarCasinò”, ha affermato Fabio Denegri, Head of Sports & Gaming in Betsson Italia. “Questa esclusività rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra collaborazione con il provider, che continua a dimostrarci di essere un top di gamma nel settore, una scelta vincente, grazie alla sua rosa di giochi di alta qualità.”

PressGiochi