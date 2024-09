Tra una settimana si apre SBC Summit a Lisbona

Tra solo una settimana, l’SBC Summit accoglierà 25.000 partecipanti alla Feira Internacional de Lisboa, Lisbona, dal 24 al 26 settembre, segnando un aumento del 66,7% rispetto all’edizione precedente a Barcellona, consolidando il suo posto come l’evento in più rapida crescita nell’industria delle scommesse sportive e dell’iGaming.

Su una superficie impressionante di 110.000 m², l’SBC Summit ospiterà 600 espositori globali che presenteranno le loro ultime innovazioni nelle aree ‘Casino & iGaming,’ ‘Scommesse Sportive,’ ‘Protezione dei Giocatori’ e ‘StartupSphere’, introducendo inoltre tre nuovi summit: il ‘Affiliate Leaders Summit,’ il ‘Payment Expert Summit’ e l’‘ESI Lisbon.’

La caratteristica più notevole di quest’anno sarà il ‘Super Stage’ all’interno della MEO Arena, una delle più grandi arene al coperto d’Europa, dove una straordinaria serie di ospiti, tra cui l’icona dello skateboard Tony Hawk, l’inventore del World Wide Web Sir Tim Berners-Lee, le leggende del calcio Peter Schmeichel e Luís Figo, il combattente UFC Merab Dvalishvilli e la celebre presentatrice sportiva Laura Woods, saranno presenti durante i tre giorni principali dell’evento.

La MEO Arena ospiterà anche l’INFINITY Lisbon, con DJ di fama mondiale come Miss Monique, Don Diablo e Darude. Sarà il più grande party di chiusura mai visto nell’industria, aggiungendo ancora più glamour all’evento e allineandosi alla visione di SBC di elevare le conferenze aziendali offrendo esperienze indimenticabili ai partecipanti.

Rasmus Sojmark, CEO e Fondatore di SBC, ha dichiarato: “Barcellona ci ha mostrato quanto sia cresciuto il nostro evento di punta, e ora, nel 2024, siamo entusiasti di portarlo a Lisbona — una città e una location pronte ad accogliere i nostri incredibili partecipanti. Questa espansione è motivo di grande orgoglio, e abbiamo fatto di tutto per rendere l’esperienza VIP per tutti.

“Con tutti i leader dell’industria presenti, contenuti straordinari e un impressionante elenco di espositori, abbiamo semplificato ogni aspetto per rendere l’esperienza dei partecipanti più fluida. Questo SBC Summit è un perfetto esempio di ciò che rappresenta l’esperienza SBC!”

Il Summit presenterà un programma di conferenze suddiviso in otto palchi, incluso il Super Stage, ciascuno incentrato su aree cruciali come scommesse sportive, casinò & iGaming, pagamenti & conformità, affiliazione, protezione dei giocatori ed esports.

I delegati parteciperanno a discussioni stimolanti su argomenti come le tendenze dei giocatori basate sui dati, l’IA, le innovazioni nel design delle slot e nelle scommesse sportive, aggiornamenti normativi e nuove opportunità di traffico per gli affiliati.

Un prestigioso gruppo di oltre 600 relatori includerà nomi come Gustaf Hagman, CEO di LeoVegas; Ivan Bešlić, Co-fondatore e Chief Strategy Officer di Sofascore; Neal Menashe, CEO di Super Group; Nils Anden, CEO di Kindred Group; Paris Smith, Fondatrice di Life Winning; Per Widerström, CEO di Evoke; Savvas Fellas, Fondatore e CEO di MrQ; Shimon Akad, COO di Playtech; Steve Birch, CCO di Sky Betting & Gaming; Stuart Simms, Group CEO di FairPlay Sports Media; Tom Bowry, Chief Strategy Officer di Flutter Entertainment; Vlad Kaltenieks, CEO di BoyleSports e molti altri.

Come principale evento globale di SBC, il summit ospiterà 30 sessioni specifiche per regione all’interno della Global Markets Lounge, tavole rotonde e panel di leader. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le complessità dei mercati chiave come Regno Unito, Africa, USA, America Latina, Germania, Italia, Portogallo, Eurasia, Brasile, India, Emirati Arabi Uniti e molti altri.

Altre novità entusiasmanti dell’SBC Summit includono:

WE Empowerment Initiative : una nuova iniziativa di SBC per supportare le donne nelle scommesse sportive, iGaming e settori correlati attraverso istruzione, networking e mentorship.

: una nuova iniziativa di SBC per supportare le donne nelle scommesse sportive, iGaming e settori correlati attraverso istruzione, networking e mentorship. SBC Leaders Summit : il raduno più esclusivo dell’industria con oltre 450 dirigenti di livello C, offrendo un’opportunità unica di networking e condivisione di conoscenze con i pari del settore (solo su invito).

: il raduno più esclusivo dell’industria con oltre 450 dirigenti di livello C, offrendo un’opportunità unica di networking e condivisione di conoscenze con i pari del settore (solo su invito). Food Festival : i partecipanti potranno gustare una vasta gamma di cucine e opzioni dietetiche provenienti da oltre 50 food truck, utilizzando braccialetti pre-caricati per pasti gratuiti, con molte aree di seduta disponibili sia per cenare che per fare networking.

: i partecipanti potranno gustare una vasta gamma di cucine e opzioni dietetiche provenienti da oltre 50 food truck, utilizzando braccialetti pre-caricati per pasti gratuiti, con molte aree di seduta disponibili sia per cenare che per fare networking. Media Headquarters : uno spazio dedicato ai professionisti per promuovere i loro brand e interagire con esperti dei media attraverso interviste, conferenze stampa e podcast, aumentando la loro visibilità e portata.

: uno spazio dedicato ai professionisti per promuovere i loro brand e interagire con esperti dei media attraverso interviste, conferenze stampa e podcast, aumentando la loro visibilità e portata. Masterclass : partecipa a masterclass guidate da esperti, gratuite, su argomenti come gestione dei bookmaker, operazioni di gioco elettronico e cybersecurity, con certificati rilasciati al termine di ciascun corso.

: partecipa a masterclass guidate da esperti, gratuite, su argomenti come gestione dei bookmaker, operazioni di gioco elettronico e cybersecurity, con certificati rilasciati al termine di ciascun corso. SBC Football Championship : guarda 200 giocatori competere in un emozionante torneo di calcetto presso il leggendario Stadio del Benfica.

: guarda 200 giocatori competere in un emozionante torneo di calcetto presso il leggendario Stadio del Benfica. SBC Poker Championship , in collaborazione con GG Poker, che si terrà al Casino Lisboa e presenterà un montepremi di €100.000 per i partecipanti.

, in collaborazione con GG Poker, che si terrà al Casino Lisboa e presenterà un montepremi di €100.000 per i partecipanti. Numerosi eventi serali di networking e cene.

“Abbiamo progettato ogni dettaglio dell’SBC Summit per garantire ai nostri partecipanti un’esperienza fluida e piacevole, dal ritiro del badge all’aeroporto a quattro aree di registrazione facilmente individuabili, badge colorati e braccialetti pre-caricati per il cibo. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a quello che sarà davvero il più grande spettacolo nel mondo del gaming! Ci vediamo a Lisbona!” ha aggiunto Sojmark.

PressGiochi