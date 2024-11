Tra riordino del gioco online e attese per il gioco fisico, arriva il nuovo numero di PressGiochi MAG

Mentre il settore delle AWP spegne le sue ventesime candeline, il mercato del gioco pubblico costruito dal Legislatore in questi ultimi venti anni sta vivendo una completa rivoluzione e questi sono mesi concitati per aziende ed istituzioni pronte a intervenire su ogni aspetto che riguarda il settore.

Procede, coi suoi tempi, l’iter che porterà alla pubblicazione del nuovo bando di gara per il gioco a distanza. Ne parliamo ampiamente nel nuovo numero di PressGiochi MAG da oggi online e in distribuzione, partendo con una analisi dei numeri del mercato e di come proprio in queste settimane molte aziende si stanno organizzando per prender parte alla gara.

E intanto i PVR sono chiamati a registrarsi all’istituendo Albo, con il quale il regolatore decide di mettere in atto ancora una volta una riforma a più velocità che divide il comparto e che pone non pochi dubbi anche sul tema delle licenze di pubblico esercizio, di cui ci parla l’avv. Generoso Bloise.

Sul fronte del gioco fisico, arriva la nuova proposta del Mef alle Regioni presso la Conferenza Unificata dove i lavori sono ancora fermi. Ma la Legge di Bilancio approdata in questi giorni alla Camera e riserva novità per Bingo, scommesse, lotterie e apparecchi da gioco con la proroga onerosa delle concessioni per altri due anni.

Un interessante approfondimento viene dedicato alla questione fiscale che riguarderà il nuovo mercato del gioco a distanza, mentre l’avv. Luca Giacobbe ci propone una stimolante riflessione sul regolamento Agcom in materia di age assurance e sul possibile uso dello spid per accedere ai siti di gioco.

Come ogni volta sono tanti i temi affontati nelle pagine di PressGiochi MAG. In questa edizione parliamo anche di matched betting, un fenomeno di nicchia ma che appassiona un particolare tipo di giocatore e che non va sottovalutato dagli operatori del betting.

Questo e tanto altro… non resta che sfogliarlo!

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Vuoi ricevere la rivista di PressGiochi? Basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

PressGiochi