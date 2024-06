Svezia: il regolatore bandisce quattro skin illegali

L’autorità svedese di regolamentazione del gioco d’azzardo, Spelinspektionen, sta continuando la sua stretta sul fenomeno del gioco d’azzardo sviluppato attraverso Skin illegali. Recentemente, ha annunciato di aver bandito quattro aziende che offrivano piattaforme di gioco d’azzardo con skin illegali ai consumatori svedesi. Questa azione fa parte di un più ampio sforzo per combattere le attività di gioco d’azzardo non autorizzate nel paese e proteggere i giocatori svedesi.

Il regolatore ha affermato che Gamevio Ltd, Bigskin Trading Limited, Santeda International BV e Samilland.co fornivano giochi senza licenza.

I siti web di giochi d’azzardo skin consentono ai clienti di acquistare beni virtuali popolari in molti videogiochi. La loro popolarità tra i giovani ha portato a preoccuparsi se possano essere considerati gioco d’azzardo. Spelinspektionen ha affermato che i siti Web che offrono giochi skin non possono ricevere una licenza di gioco svedese e spesso possono non avere controlli sull’età.

L’autorità di regolamentazione svedese aveva precedentemente bandito altri due operatori di gioco d’azzardo skin in aprile: Newera Frozen PTE Limited e Aprodi Limited. È stato scoperto che venivano commercializzati tramite materiale generato dagli utenti su piattaforme video come YouTube e Twitch.

