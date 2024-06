SuperEnalotto bacia Roma e Germignaga (VA) con oltre 57mila euro ciascuno

In palio per il concorso di questa sera, venerdì 28 giugno, un Jackpot da 41.100.000,00 euro.

Assegnati in tutta Italia anche 250 premi da 10 mila euro ciascuno grazie all’iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE”

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 101 di giovedì 27 giugno, con il Jackpot che arriva a 41,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, venerdì 28 giugno 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 57.260,88 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Roma (RM) presso il punto di vendita Sisal DNA Caffè situato in Via Monte Cervialto, 142 e a Germignaga (VA), presso il punto di vendita Sisal Mini Bar Tabacchi situato in Via Cadorna, 20.

La combinazione vincente è stata: 13 – 28 – 63 – 76 – 80 – 85 – J 21 – SS 54.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 27 giugno ha assegnato ben 320.656 vincite.

PressGiochi