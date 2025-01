Supercoppa Italiana: due big match per le semifinali!

Questo weekend si gioca per conquistare la Supercoppa Italiana con due match valevoli per le semifinali: Inter – Atalanta e Juve – Milan. L’Inter e l’Atalanta, due delle squadre più in forma della Serie A, si affrontano in un big match in programma stasera, 2 gennaio. Se i Campioni d’Italia in carica si sono aggiudicati 5 vittorie consecutive in campionato, la Dea ha conseguito ben 12 risultati positivi, aggiudicandosi la vetta in Serie A. I pronostici di Betsson propongono per questa partita i nerazzurri favoriti: il segno 1 è quotato a 2.16, mentre il 2 è atteso più alto a 3.25. La X è bancata a 3.45. L’Over 2,5 viene dato a 1.75, l’Under 2,5 invece è atteso a 1.93; il No Goal e Goal sono proposti rispettivamente a 2.13 e 1.64. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è quotato a 6.60, l’1-0 e il 2-1 sono previsti entrambi a 9.25.

Venerdì 3 gennaio si affrontano Juventus e Milan: i bianconeri stanno vivendo un periodo difficile, ma detengono la Supercoppa conquistata la scorsa stagione e puntano a raggiungere nuovamente la finale; i rossoneri sono reduci da un pareggio contro la Roma in campionato, “costato” la panchina a Fonseca. I bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della Vecchia Signora con il segno 1 dato a 2.35, mentre il segno 2 degli uomini di Conceicao e la X sono quotati più alti, entrambi a 3.15. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.90, il Goal è atteso a 1.81; l’Over 2,5 è proposto a 2.04, l’Under 2,5 si attesta a 1.67. Per i risultati esatti, l’1-0 è il più atteso, dato a 6.00; lo seguono l’1-0 e lo 0-0 quotati rispettivamente a 7.75 e 9.25.

