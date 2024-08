StarCasinò supera le 400 slot di Pragmatic Play

StarCasinò raggiunge un traguardo importante: grazie alle novità di questo mese ha superato le 400 slot di Pragmatic Play, una delle aziende leader nello sviluppo di giochi per il settore dell’iGaming. Questa collaborazione strategica rafforza ulteriormente l’offerta della piattaforma, garantendo agli utenti titoli all’avanguardia che spaziano dalle slot pluripremiate ai giochi con storie intriganti e entusiasmanti.

Tra le slot più apprezzate su StarCasinò sono da menzionare Gates of Olympus, Sweet Bonanza (sia nella versione classica che nella versione 1000), Sugar Rush e Tucanito, una slot bespoke, sviluppata appositamente per la piattaforma, che si posiziona costantemente tra i titoli più cliccati del sito.

Gates of Olympus è una slot innovativa firmata Pragmatic Play che adotta una configurazione a cascata, con simboli vincenti che scompaiono per fare spazio a nuovi e creano continue e nuove combinazioni vincenti per ogni singola partita. Ambientato su una griglia 6×5, questo gioco non propone le tradizionali linee di pagamento, ma favorisce invece i giocatori per gruppi di simboli corrispondenti in qualsiasi posizione sui rulli.

Sweet Bonanza, sia classica che 1000, è un gioco a tema frutta che delizia gli utenti con una cascata di simboli colorati. Il suo punto di forza consiste sicuramente nella Tumble Feature, attiva dopo ogni vincita. Questa funzione straordinaria sostituisce i simboli vincenti con nuovi simboli provenienti dall’alto, aumentando le possibilità di ulteriori vittorie.

Sugar Rush è un titolo molto apprezzato, grazie ai suoi rulli pieni di gelatine e orsetti gommosi dai colori sgargianti. Su una griglia 7×7, gli appassionati possono vincere grazie a un sistema di pagamenti cluster: collegando cinque o più simboli dello stesso tipo si possono creare combinazioni vincenti sempre nuove. Le vincite attivano la funzione di caduta, e durante il gioco, i giocatori possono sfruttare la funzione Punti Moltiplicatori e il bonus Giri Gratuiti.

Tucanito, la novità assoluta di Pragmatic Play, realizzata per StarCasinò, che propone un paradiso tropicale, dove un simpatico tucano è il protagonista indiscusso. Con una griglia 5×3 e 5 linee di pagamento fisse, questo titolo è perfetto per chi cerca un’esperienza di gioco classica. Tucanito offre un gameplay avvincente in un paesaggio mozzafiato, completo di palme ondeggianti e spiagge lambite da acque cristalline.

Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia, ha dichiarato: “Essere partner di un leader globale come Pragmatic Play ci rende molto fieri. La sua presenza ci permette di offrire in modo continuo e costante contenuti di qualità ai nostri utenti, permettendoci di soddisfare la nostra audience, variegata e esigente”.

Irina Cornides, Chief Operating Officer di Pragmatic Play, ha affermato: “Siamo orgogliosi di condividere questo fantastico traguardo con Betsson, che da molti anni è un partner di fiducia e di valore. Brindiamo alle prossime 400 slot preferite dai fan di Pragmatic Play che saranno attivate attraverso il loro brand StarCasino!”.

