StarCasinò supera il traguardo delle 5000 slot sulla sua piattaforma!

StarCasinò, uno dei principali attori del settore in Italia, è orgoglioso di annunciare il raggiungimento di un importante traguardo: la piattaforma supera le 5000 slot disponibili per i suoi utenti. Questa espansione rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione del brand che punta a offrire esperienze sempre più ricche e coinvolgenti.

Tra le nuove aggiunte alla selezione delle slot figurano titoli di prestigio sviluppati da alcuni dei migliori fornitori del settore. Tra questi spiccano quattro giochi top di gamma: Pirots 3 di Elk Studios, un’avventura 6×7 in un Dino World trasformato, Sweet Bonanza 1000 di Pragmatic Play, un viaggio in un mondo colorato e pieno di dolcezze, Napoleon Deluxe di Blueprint, dove l’imperatore francese selvaggio è protagonista, e Pine of Plinko di Print Studios, una slot ambientata in una minuscola, ma sorprendentemente grande, casa costruita da uno gnomo.

“Superare il traguardo delle 5000 slot è un’importante pietra miliare per noi,” afferma Fabio Denegri, Responsabile Sport & Gaming di Betsson Group Italia, che ha poi aggiunto: “Questo risultato dimostra il nostro impegno costante nell’offrire agli utenti titoli diversificati e all’avanguardia. Continueremo a investire in nuove tecnologie e a collaborare con i migliori sviluppatori del settore per mantenere alta la qualità della nostra piattaforma.”

PressGiochi