Novità esclusive su StarCasinò: in arrivo nuove quattro slot

StarCasinò annuncia il lancio di quattro nuove e avvincenti slot, pronte a rendere ancora più emozionante l’esperienza di gioco per i suoi utenti.

A partire dal 7 aprile, è disponibile in esclusiva The Dog House Royal Hunt di Pragmatic Play. Gli appassionati potranno immergersi in un regno canino dove i jolly sono protagonisti. Il round di giri gratuiti si attiva grazie ai simboli bonus sui rulli 1, 3 e 5, sbloccando una griglia 3×3 che può offrire fino a 27 giri gratuiti. I simboli jolly adesivi si bloccano durante il round, mantenendo attivi i moltiplicatori e aumentando così le possibilità di vincita. Questa esclusiva sarà disponibile fino al 30 aprile.

Da oggi, 8 aprile, arriva su StarCasinò Ted Afterparty di Blueprint Gaming. La slot, con una griglia 5×4 e 50 linee di pagamento, trasporta nel mondo di Ted, il celebre personaggio del film, con una miscela irresistibile di icone e personaggi del franchise. La colonna sonora che spazia dal rock al jazz e al reggae accompagna un’esperienza di gioco unica, arricchita dalla funzione cash che aggiunge un tocco di festa e divertimento.

Sempre dal 8 aprile, gli utenti potranno divertirsi con Bet The Farm Power Combo di Games Global, una slot dal tema rurale che offre 20 linee di pagamento e una vincita massima di x10.000. Con giri gratuiti, moltiplicatori e jackpot, questa slot ad alta volatilità promette forti emozioni, rendendola ideale per chi cerca ricompense generose.

Infine, dal 9 aprile, StarCasinò dà il benvenuto a Rich Wilde And The Tome of Dead di PLAY’nGO. Il leggendario avventuriero Rich Wilde è tornato per un nuovo capitolo della serie “Book of Dead”, affrontando il misterioso e pericoloso Culto di Cthulhu. In questa emozionante avventura, Rich cercherà di ottenere il leggendario “Tomo della Folli””, ma dovrà prima sconfiggere il terrore di Cthulhu e dei suoi devoti, per una missione che promette suspense e ricompense straordinarie.

Con queste nuove slot esclusive, StarCasinò continua a offrire ai suoi utenti esperienze di gioco uniche, ricche di emozioni e opportunità di vincita.

PressGiochi