StarCasinò sigla una Partnership con Espresso Games

Una collaborazione nata per ampliare il portfolio del brand e per continuare ad offrire esperienze di massima qualità ai suoi clienti

Starcasinò, uno dei maggiori provider del settore in Italia, con un totale di 4000 slot provenienti da più` di 40 fornitori diversi e sviluppati da più di 100 games studios, è lieta di annunciare la partnership con Espresso Games, l’innovativo erogatore di giochi e slot. Una decisione strategica questa, per continuare ad ampliare il portfolio del brand e offrire la migliore esperienza al cliente. La collaborazione è suggellata da un’esclusiva promozione: dal 23 al 25 febbraio StarCasinò offrirà il 20% di Cashback su un ventaglio di giochi selezionati*, per un massimo di 100 euro.

Tra le migliori proposte soggette a questa promo, denominata “Espresso Cashback”, troviamo Apple Temptation, Fortune Piggy, Cafelito, che rappresentano soltanto alcune delle novità che gli utenti potranno trovare accedendo a StarCasinò. Tutte le nuove proposte spiccano per la loro unicità, in quanto nate dall’interazione tra diverse industrie creative, come 1St Avenue Panther Club, che offre ambientazioni sofisticate ed esotiche grazie alla collaborazione con il brand di design di lusso Alexander & Maximilian Rich.

“Siamo davvero orgogliosi di avviare la collaborazione con Espresso Games”, ha dichiarato il Managing Director di Betsson Group, Stefano Tino. “La filosofia dell’azienda, la sua ricerca nell’offrire un gioco sempre più innovativo e performante, si sposano alla perfezione con la nostra volontà di essere al passo con i tempi e presentare ai nostri utenti le migliori performance che il mondo dell’iGaming ha da offrire.”

La collaborazione permetterà a entrambi i brand di crescere e migliorarsi ulteriormente ampliando la propria reach e soprattutto arricchendo la rosa di proposte di alto livello e dall’elevata qualità per quel che riguarda le esperienze di gioco.



“Sono davvero entusiasta di annunciare questa nuova partnership con Starcasinò e vorrei elogiare l’impeccabilità del team con il quale abbiamo iniziato da tempo a collaborare per la riuscita di questo progetto. Per entrambi non ci sono dubbi, l’obiettivo è offrire ai giocatori intrattenimento di alta qualità che possa far sognare, ma anche opportunamente vincere”, ha affermato Tiziana Cannizzaro, Responsabile Commerciale Italia per Espresso Games, spiegando come questa collaborazione potrà giovare a entrambe le parti.

Ma non è tutto. Espresso Games ha anche introdotto una funzione all’avanguardia, che fa parte dell’offerta di StarCasinò: la Cash Pocket. Questo bonus può essere attivato dagli utenti durante le partite e permette di utilizzare i premi accumulati per nuovi match. Il provider è inoltre l’inventore di due motori di jackpot alternativi, Racepot® e Reelpot®, che assegnano ai giocatori montepremi condivisi basati sulle vincite e non sulle giocate. Per coloro che volessero provare questa tipologia di jackpot alternativo, possono sperimentare le slot 3Diamonds Fashion Tv, Boobies & Booties e Treasure Island.

Le slot di Espresso Games, che includono le feature più popolari del settore, dimostrano la continua evoluzione di StarCasino nell’offrire agli utenti sempre la migliore esperienza possibile.

*Giochi in promozione:

1st Avenue Panther Club, 7 And Co Wild Japan, 90Spins, Amun Ra, Apple Temptation, Bullets For Money, Boobies & Booties, Cash Busters, Cafelito, Fortune Piggy, Leprechaun Rama.

PressGiochi