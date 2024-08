StarCasinò presenta quattro nuove slot per agosto, una in esclusiva sulla piattaforma fino a fine mese

Tra le novità Luck of the Lamp Cashlink, in esclusiva sulla piattaforma!

StarCasinò lancia quattro nuovi emozionanti titoli, sviluppati da alcuni dei più rinomati provider del settore, promettendo avventure uniche che combinano grafiche accattivanti, meccaniche innovative e grandi possibilità di vincita.

Una delle slot più attese dell’estate, in esclusiva su StarCasinò dal 14 al 27 agosto, appartiene alla serie ispirata alla storia Le Mille e Una Notte. Luck of the Lamp Cashlink di iSoftBet si distingue per la sua grafica di alta qualità e le sue funzioni di gioco innovative e intelligenti. Con una griglia 5×3 e 20 linee di pagamento, questa slot offre un’ampia gamma di funzioni bonus, inclusi premi in denaro, jackpot e giri gratuiti, attivabili grazie a simboli speciali che si presentano sui rulli. Il tema delle notti arabe e di inenarrabili ricchezze nascoste, come la lampada modificatrice, aggiungono emozione alla storia, accattivante e ricca di azione.

Push Gaming ritorna su StarCasinò con l’estetica nostalgica che ha reso celebre Retro Tapes con il suo nuovo sequel, Retro Sweets. Disponibile dal 12 agosto, questa slot, ambientata su una matrice 6×9, sostituisce le audiocassette del titolo precedente con dolci leccornie e monete a vincita istantanea. Gli appassionati potranno sfruttare la meccanica Cluster Links e la funzione Sweet Collector, che raccoglie simboli e wild non raggruppati, per creare combinazioni vincenti sempre più ricche; inoltre l’introduzione del Moltiplicatore di Premi Istantanei porta il potenziale di vincita a livelli mai visti prima.

Per chi ama l’horror e le ambientazioni esotiche, dal 13 agosto Cursed Crypt di Hacksaw Gaming offre un’esperienza di gioco avvincente ambientata nell’antico Egitto. Con una griglia di 5 rulli per 4 file e ben 1.024 modi per vincere, questa slot propone una meccanica innovativa con i Rulli Maledetti e volatilità medio-alta. La possibilità di vincere fino a 10.000 volte la puntata rendono il gioco un titolo imperdibile, ideale per chi cerca l’emozione pura.

Scourge of Rome di Play’n GO, disponibile sulla piattaforma da ferragosto, è una slot epica che porta gli avventurosi utenti direttamente nel cuore delle battaglie storiche tra Cartagine e l’Impero Romano. Con una griglia 6×4, il gioco introduce nuove meccaniche che possono trasformare i simboli Wild in rulli interi, aumentando così le possibilità di vincita. I giocatori saranno chiamati a guidare Annibale e il suo esercito attraverso le Alpi, sbloccando funzioni bonus che riproducono l’avvincente strategia militare del leggendario generale cartaginese.

PressGiochi