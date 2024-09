StarCasinò lancia Crazy Time Italia

StarCasinò presenta in esclusiva la versione in lingua italiana di Crazy Time Italia, la celebre slot di Evolution, che approda sulla sua piattaforma. Questo aggiornamento segna un nuovo capitolo per uno dei giochi più amati del panorama globale e rappresenta un motivo di orgoglio per il brand, da sempre impegnato nell’offrire esperienze su misura ai propri utenti.

Creato da Evolution, provider leader nel settore dell’iGaming, Crazy Time ha conquistato subito il pubblico grazie al suo mix di intrattenimento e dinamiche di gioco coinvolgenti. Basato sul concetto di ruota Dream Catcher, che ha già dimostrato essere di enorme successo, la slot eleva ulteriormente l’esperienza grazie a elementi interattivi e ben quattro giochi bonus. Due di essi inoltre offrono ai partecipanti la possibilità di accedere a moltiplicatori straordinari, sfruttando tecnologie di ultima generazione che permettono un’interazione dinamica e in tempo reale, rendendo il gameplay più immersivo e imprevedibile. Grazie al suo design innovativo e all’ampia varietà di funzioni, Crazy Time Italia è diventato un punto di riferimento nel settore dei Live Show Game.

Fabio Denegri, Head of Sports & Gaming in Betsson Italy, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare ai nostri utenti italiani una versione localizzata di uno dei giochi più iconici sul mercato. L’esperienza di Crazy Time Italia, ora in lingua italiana, sarà ancora più vicina al nostro pubblico e riflette l’impegno costante del nostro brand nel fornire contenuti non solo di qualità, ma anche realizzati a misura delle sue audience di riferimento.”

PressGiochi