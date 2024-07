Starcasinò inizia luglio con quattro nuove esclusive slot

StarCasinò celebra l’inizio del mese dell’estate con l’introduzione di quattro nuove ed esclusive slot, pronte a regalare un luglio indimenticabile ai suoi utenti.

Il primo di questi incredibili nuovi titoli è Vikings Go To Egypt di YGGDRASIL, offerto in esclusiva sulla piattaforma dal 1 al 14 luglio. La slot invita gli utenti a partecipare a un’epica avventura in una terra ricca d’oro. La caratteristica GEM Wild Fight alimenta i Free Spin epici, la battaglia può trasformarsi così nei drammatici Ragnarok Free Spin, dove tutti i vichinghi vincono sempre i loro combattimenti, assicurando ai player premi incredibili. Inoltre, il gioco propone una divertente attività: accumulare punti rabbia per ciascun guerriero vittorioso e sbloccare i Free Spin garantiti in modalità Berserk. Questo permetterà di dominare il campo di battaglia e aprire i forzieri d’argento e d’oro per ricompense mozzafiato.

Dalle tranquille foreste di bambù di Big Bamboo, il 2 luglio arriva Boss Bear di Push Gaming, la slot ambientata nel mondo animale, rivisitato in chiave “gangster”. Il gioco immerge gli utenti in un’atmosfera unica grazie a un’attenzione ai dettagli impressionante e invita i partecipanti a conoscere il Boss Bear di una famigerata associazione criminale. Durante le loro avventure troveranno i Simboli Reveal che atterrano in pile sui rulli e si spostano verso il basso, mostrando lo stesso segno a ogni giro successivo. Quando i Simboli Reveal atterrano su 3-5 rulli, si trasformano in Simboli Reveal dorati, offrendo vincite potenziate.

In esclusiva su StarCasinò dal 2 al 16 luglio, StakeLogic invita a intraprendere un viaggio nell’antica Grecia con Stone Gaze of Medusa. La leggendaria Gorgone Medusa usa i suoi poteri incantevoli per trasformare i simboli in pietra, sbloccando ricchezze incalcolabili. L’atmosfera del gioco è intrisa di fascino mitologico, con opere d’arte ammalianti che catturano l’essenza del mondo antico.

Gold Fusion è una slot di Games Global che viene proposta sulla piattaforma in esclusiva dall’1 al 17 luglio. Un gioco avvincente con caratteristiche interessanti e una volatilità elevata, che offre un potenziale di vincita fino a di 7.500 volte la puntata. La slot promette grandi emozioni e si distingue da altri per una grafica nitida e chiara, con ambientazioni spaziali e futuristiche, accompagnate da una musica energica. Tutte queste caratteristiche la rendono una perfetta “ventata di freschezza” nel panorama dell’iGaming, un’esperienza vivace e coinvolgente, con vincite celebrate da un “jingle” esultante.

PressGiochi