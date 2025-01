StarCasinò al lavoro per regalare sempre nuove emozioni: in arrivo quattro slot imperdibili!

Questa settimana su StarCasinò arrivano quattro nuove slot che arricchiranno la piattaforma con emozioni e divertimento. Dal 20 gennaio infatti, gli appassionati di iGaming potranno immergersi in quattro diversi universi ricchi di avventure uniche e vincite straordinarie, grazie a questi nuovi titoli esclusivi.

Il 20 gennaio debutta in esclusiva su StarCasinò la nuova slot di Playtech, Drop For Top. Questo dinamico gioco, dalle ambientazioni classiche ma sempre coinvolgenti, promette un gameplay entusiasmante, grazie a grafiche spettacolari e numerose opportunità di vincita, con un’ampia varietà di linee di pagamento.

Sempre dal 20 gennaio, gli utenti potranno divertirsi anche con Donny Dough di Hacksaw Gaming, una slot che ruota attorno al carismatico Donny, un personaggio bizzarro con simboli del dollaro al posto degli occhi. Ambientato in un brillante game show teatrale, il gioco cattura l’atmosfera dei classici show televisivi con luci scintillanti, tende rosse e suoni avvincenti. Con un design che richiama i vecchi televisori a tubo catodico, Donny Dough offre un’esperienza nostalgica e avvincente, dove i partecipanti allo show sono invitati a “inseguire” grandi vincite e premi spettacolari.

Il 21 gennaio sarà la volta di Shadow Treasure, sviluppata da Now Now Gaming, powered by Hacksaw. Questa slot 5×4 invita gli users a unirsi a una coraggiosa esploratrice in un’avventura alla scoperta di tesori nascosti e civiltà perdute. Armati di bussola e mappa antica, gli avventurieri esploreranno paesaggi insidiosi in cerca di gemme preziose. Con una vincita massima che può raggiungere 12.000 volte la puntata, Shadow Treasure promette un’esperienza ricca di emozioni e ricompense straordinarie.

Infine, dal 23 gennaio, Tinkerbot di Elk Studios trasporterà i più coraggiosi in un futuro ricco di robot e invenzioni straordinarie. Il gioco, 5×5 con pagamenti a grappolo, offre un mix avvincente di wilds, griglia in espansione, moltiplicatori e un super bonus. Ogni giro è un’avventura tecnologica e gratificante.

PressGiochi