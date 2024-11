StarCasinò aggiunge Wizard Games al suo portfolio: in arrivo 40 nuove slot

StarCasinò annuncia l’integrazione di Wizard Games, un provider di giochi innovativi che si aggiunge al suo già vastissimo portfolio. Grazie a questa collaborazione, la piattaforma arricchirà ulteriormente la propria offerta, portando nuovi titoli che promettono di soddisfare le esigenze degli appassionati del Bel Paese. Con una presenza consolidata in 25 giurisdizioni regolamentate globalmente, Wizard Games vanta una vasta esperienza nel settore e una qualità di gioco che si allinea perfettamente con le aspettative di StarCasinò.

Questa nuova partnership è stata possibile grazie all’accordo con Pariplay, un aggregatore di contenuti che consente l’espansione del portfolio con una selezione di game studios di alta qualità. Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia in Betsson Group, ha dichiarato: “Siamo certi che i nostri utenti apprezzeranno questa nuova aggiunta, che darà loro l’opportunità di esplorare nuovi giochi ricchi di temi coinvolgenti e funzionalità entusiasmanti.”

Per celebrare questo lancio, nelle prossime tre settimane saranno rilasciati ben 40 nuovi titoli. Tra questi, alcune delle slot più attese: Wolf Riches, un’emozionante avventura a tema selvaggio, con una struttura 5×3 e 50 linee di pagamento, che offre agli utenti un’esperienza di gioco semplice ma coinvolgente; Captains of the Coast, un gioco epico a tema piratesco, 5×4, che include la funzione Locked Frames; Gods of Kemet, una slot 5×3 ambientata nell’antico Egitto, che offre simboli 3×3 Big Block e la possibilità di attivare la funzione Palla di Fuoco per enormi vincite; e 12 Super Hot Diamonds Extreme!, la versione rinnovata di un popolarissimo gioco, che presenta nuove caratteristiche e un enorme potenziale di vincita, fino a 10.000 volte la puntata.

Inoltre da venerdì 15 a lunedì 18 novembre, 16 titoli del nuovo provider saranno coinvolti in una promo cashback del 10% per un massimo di 100 euro, attiva per chiunque volesse provare queste affascinanti nuove slot.

PressGiochi