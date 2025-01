StarCasinò accende il divertimento con quattro nuove slot esplosive!

Due nuovi giochi targati Slotmill per una settimana di sorprendenti novità per tutti gli utenti della piattaforma!

StarCasinò continua a sorprendere i suoi utenti con un’offerta sempre più ricca e avvincente. Quattro nuove slot, sviluppate da alcuni dei più rinomati provider del settore, sono pronte a conquistare gli appassionati con grafiche spettacolari, meccaniche innovative e ambientazioni coinvolgenti.

Un’esplosione di colori e vincite attende gli users con Super Fruit Smash, la slot evoluzione di Fruit Smash, firmata Slotmill. Questo gioco 6×6 a valanga, disponibile in piattaforma dal 27 gennaio, offre una meccanica di cascading reels e cluster pays, dove simboli fruttati si combinano per moltiplicare le vincite. Grazie alla funzione Super Mode, gli utenti possono ottenere moltiplicatori potenziati e vincite straordinarie.

Questa settimana, più precisamente il 29 gennaio, è arrivata anche un’altra avventura piena di azione grazie Goons Gone Wild, disponibile in esclusiva su StarCasinò. Il gioco di Global Games dal carattere irriverente presenta una banda di scatenati criminali in una corsa al bottino. Con una griglia 5×3 e 243 modi di vincere, offre funzioni speciali come Sticky Wilds, Free Spins e un entusiasmante modalità Heist Bonus, che aumenta le possibilità di ottenere premi incredibili.

Dal 29 gennaio, StarCasinò porta tutti gli appassionati in un viaggio magico grazie a un’incredibile slot firmata Thunderkick, Archie O’Loggins And The Enchanted Masks. Ispirata al mistero di maschere incantate e antichi segreti, con una struttura di gioco 7×7, questo titolo propone 1024 modi di vincere e include simboli misteriosi, moltiplicatori crescenti e una modalità bonus che trasporta gli users in un’avventura mistica ricca di premi.

L’attesissimo sequel della celebre slot di Slotmill, Sands Of Eternity, arriva su StarCasinò oggi, 30 gennaio. Sands Of Eternity 2 trasporta i più coraggiosi in un’epica avventura nel cuore del deserto egiziano, tra tesori nascosti e rovine ancestrali. Con una griglia 5×3, funzioni speciali e una grafica mozzafiato, questa slot è destinata a diventare una delle preferite tra gli appassionati di giochi a tema egiziano.

PressGiochi