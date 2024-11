Spagna. DGOJ sanziona 15 operatori del settore del gioco online

La Direzione generale per la regolamentazione del gioco d’azzardo (DGOJ), facente parte del Ministero spagnolo dei diritti sociali, del consumo e dell’Agenda 2030, ha sanzionato 15 operatori del settore delle scommesse e del gioco d’azzardo online per infrazioni “gravi o molto gravi” durante il primo semestre del 2024. Tra questi, 13 violazioni sono state classificate come “molto gravi”, con conseguenti chiusure di attività e multe di 5 milioni di euro ciascuna. Le multe totali ammontano a 65 milioni di euro, una delle più alte somme di denaro registrate fino ad oggi e 13 di esse sono dovute a infrazioni molto gravi in quanto si tratta di operatori di gioco online stranieri che operavano senza licenza in Spagna e sono stati identificati dalla DGOJ. Le società sono state inoltre sospese per due anni.

Le violazioni gravi, d’altro canto, riguardano due operatori del settore che, pur avendo una licenza, hanno commesso qualche tipo di reato. Queste due società sono Codere ed Electraworks, e le due multe sommate ammontano a un totale di 325.000 euro. Sebbene finora non si sappia con certezza perché Codere ed Electraworks siano state sanzionate, la legge sulla regolamentazione del gioco include 16 tipi di infrazioni.

“A seguito dell’ultimo emendamento alla legge sulla regolamentazione del gioco d’azzardo (LRJ), che stabilisce che le infrazioni gravi e molto gravi che sono definitive nei procedimenti amministrativi saranno pubblicate sul sito web della DGOJ, il Ministero dei diritti sociali, degli affari dei consumatori e dell’Agenda 2030 ha reso pubbliche le risoluzioni sanzionatorie che sono diventate definitive da luglio 2021”, ha affermato l’ente in una dichiarazione.

La DGOJ ha aggiunto che, dal 2021, il numero di sanzioni pubblicate ammonta a 154, come segue: 19 nella seconda metà del 2021; 73 nel 2022; 30 nella prima metà del 2023; 17 nella seconda metà del 2023 e 15 nella prima metà del 2024, e ha imposto sanzioni pecuniarie per un valore complessivo di oltre 398 milioni di euro.

PressGiochi