Sisal Wincity Firenze, RASSEGNA ”FOOD & FUN – lo show è servito”

Venerdì 4 ottobre, nell’affascinante cornice di Sisal Wincity Firenze, in Viale Giovine Italia, 11D, non perdetevi l’opportunità di trascorrere un piacevole momento di svago e spensieratezza.

Protagonista indiscussa e artista d’eccezione della serata di festa al Sisal Wincity Firenze, sarà Sally Bumps, una donna non solo affascinante ma soprattutto particolarmente apprezzata per la sua unicità sonora di raro fascino, con una voce morbida e calda, spesso cantata.

E, ancora, Sally è versatile nel suo sfociare in uno stile sinfonico, chiara influenza dal cinema, altra sua grande passione e aspirazione oltre al pianoforte, di cui è anche insegnante nella vita. Ogni sua performance mescola più arti immersive, come danza, teatro e arti visive, creando davvero una vera esperienza a contatto con il pubblico.

E poi c’è il ritmo e il fascino del Jazz, interpretato magistralmente dalla sassofonista jazz Sara Kari.

Con il suo repertorio aperto a tutte le contaminazioni grazie anche alla versatilità del sassofono, Sara spazierà tra generi diversi, dal soul al funk alla bossa nova, lasciando sognare gli ospiti nella magia di un ritmo musicale incalzante e delicato allo stesso tempo.

La serata del 4 ottobre, con aperitivo a partire dalle ore 20.00, sarà un’occasione di allegria da vivere in prima fila al Sisal Wincity Firenze e che sorprenderà gli ospiti per la bellezza degli spazi interni dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione e proseguirà fino a quando calerà il sipario su un evento perfetto, a suon di balli e musica.

Divertimento e passione per la musica saranno garantiti così come sarà piacevole sentirsi coccolati anche dal servizio premium e dalla bellezza degli spazi interni del punto di vendita Sisal Wincity Firenze dove ogni Cliente è al sempre al centro e parte integrante del contesto.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi “FOOD & FUN 2024 – lo show è servito”, vedranno fino alla fine dell’anno eventi dedicati alla comicità, alla musica e, naturalmente, ai salottini sportivi rivolti al mondo del calcio, per non smettere mai di commentare e dibattere uno sport che appassiona da sempre intere generazioni.

Una rassegna con un variegato programma di eventi pensati per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le città presidiate dai flaghips Wincity. Oltre a Firenze, infatti, saranno infatti coinvolte anche le città di Milano, protagonista della maggior parte degli eventi, Roma e Catania in un caleidoscopio di serate per godere di ottimi momenti di aggregazione e piacevole intrattenimento, che non mancheranno di stupire il pubblico.

Di seguito le modalità di prenotazione per l’evento del 4 ottobre al Sisal Wincity Firenze (con aperitivo con drink incluso per € 10), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni:

Iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it

Chiamare il numero 320 691 7767

Prenotare direttamente presso la sede di Viale Giovine Italia, 11D – Firenze

Programmazione appuntamenti fino a dicembre:

Location Data Format Dettagli Evento

SWC Firenze venerdì 4 ottobre 2024 DjSet Dj On Stage – Dj Sally Bumps e Sara Kari SWC MI Diaz giovedì 24 ottobre 2024 Comicità Fatti una risata Marco Marzocca SWC MI Diaz giovedì 31 ottobre 2024 Quiz Music Quiz Show SWC Roma Vespasiano martedì 12 novembre 2024 Comicità Fatti una risata Marco Marzocca SWC MI Diaz giovedì 14 novembre 2024 Karaoke Ke spettacolo SWC MI Diaz giovedì 21 novembre 2024 Salottino Sportivo Salottino Sportivo Bombeer Nicola Amoruso SWC Catania giovedì 5 dicembre 2024 DjSet Dj On Stage – Dj Sally Bumps e Sara Kari SWC MI Diaz giovedì 12 dicembre 2024 Magia Magicity – Andrea Paris

