Serie B: ecco i match del turno infrasettimanale

Oggi, martedì 27 agosto, si gioca la terza giornata di campionato di Serie B. Allo stadio San Nicola si scontreranno Bari e Sassuolo: i primi arrivano dopo una seconda sconfitta con il Modena, i secondi a seguito di una vittoria con il Cesena. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la squadra ospite in testa con la vittoria quotata a 2.43, inferiore all’1 degli uomini di Grosso, bancato a 2.90. La X viene data a 3.30. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.76, il No Goal è proposto a 1.95; l’Under 2,5 è quotato a 1.75, mentre l’Over 2,5 si attesta a 1.97. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è l’esito più atteso, quotato a 6.50, seguito dallo 0-1 e l’1-0 dati rispettivamente a 8.75 e a 9.75.

Lo stadio Giovanni Zini di Cremona sarà teatro del big match Cremonese – Palermo e per questo match i bookies di Betsson vedono l’1 degli uomini di Stroppa quotato a 2.15, quasi di un punto più basso del 2 della squadra di Dionisi che viene bancato a 3.25; la X è data a 3.45. Per questo match, il Goal è previsto a 1.68, il No Goal è atteso a 2.06; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono quotati rispettivamente a 1.68 e a 1.90.

Il match Salernitana – Sampdoria, vede scendere in campo due delle squadre più importanti e blasonate di questa stagione, che hanno subito sconfitte nell’ultima partita: gli uomini di Martusciello arrivano allo stadio Arechi dopo un 3-2 sul campo del Sudtirol; il team di Pirlo ha subito un inaspettato ko contro la Reggiana. Per questa partita, viene pronosticata la vittoria della squadra di casa: il segno 1 è quotato a 1.47, la X è bancata a 3.35, mentre il 2 è dato a 2.80. Per quel che riguarda le reti, il Goal è atteso a 1.82, il No Goal si attesta a 1.88; l’Under 2,5 viene quotato a 1.68, l’Over 2,5 è invece bancato a 2.05.

All’Arena Garibaldi si terrà Carrarese – Sudtirol: gli uomini di Calabro sono reduci da due sconfitte consecutive, subite contro Cesena e Cremonese; la squadra di Valente ha collezionato due vittorie in casa, negli scontri con Modena e Salernitana. Per questa partita i pronostici vedono gli ospiti vincitori con il segno 2 bancato a 2.57; la X è data a 3.35, mentre il segno 1 è quotato a 2.70. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.68, l’Over 2,5 si attesta a 2.07; il No Goal è bancato a 1.86, il Goal è quotato a 1.84.

Il Cittadella e il Pisa si affronteranno allo stadio Tombolato; i pronostici prevedono i la squadra di casa in testa, dopo la vittoria in campo con il Brescia: il segno 1 è quotato a 2.62, mentre il segno 2 della squadra di Inzaghi, che ha battuto in casa il Palermo nell’ultima partita, è dato a 2.72. La X è bancata a 3.20. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.25, e sia l’1-0 che lo 0-1 sono proposti a 8.50.

Allo Stadio Benito Stirpe si terrà il match Frosinone – Modena, per questa partita i bookmakers propongono gli uomini di Vivarini in vantaggio a 2.22, rispetto al segno 1 della squadra di Bisoli, che viene dato a 3.15. La quota del pareggio è bancata anch’essa a 3.20. Per quel che riguarda le reti, il Goal è atteso a 1.75, il No Goal si attesta a 1.97; l’Under 2,5 viene quotato a 1.80, l’Over 2,5 è invece bancato a 1.91. Per Reggiana – Brescia, i pronostici prevedono l’1 a 2.48, inferiore quindi alla X e al segno 2 bancati rispettivamente a 3.15 e a 2.95.

La giornata di domani, mercoledì 28, si apre con il match Cesena – Catanzaro: l’1 dei bianconeri è quotato a 2.20, la X e il segno 2 sono dati entrambi a 3.30. I risultati esatti più attesi per questa partita sonol’1-1, proposto a 6.50, e l’1-0, bancato a 8.75. Favorita anche la Spezia contro il Cosenza: l’1 viene dato a 2.57, il 2 è quotato a 2.75; la X è attesa a 3.25.

La terza giornata si chiude con Juve Stabia – Mantova: i bookies di Betsson propongono l’1 della squadra di casa a 2.15, mentre il segno 2 e la X sono quotate rispettivamente a 3.50 e 3.25.

PressGiochi