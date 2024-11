Serie A: un weekend di big match per questa tredicesima giornata

Ad aprire la tredicesima giornata di Serie A allo stadio Bentegodi ci sarà Hellas Verona – Inter: i padroni di casa giocheranno per allontanarsi dalla zona di retrocessione, dalla quale distano tre punti; gli uomini di Inzaghi invece inseguono la prima posizione, dalla quale sono sono separati da una sola lunghezza. Per questa partita, i bookmakers di Betsson propongono i nerazzurri in netto vantaggio con il segno 2 dato a 1.36, di molto inferiore all’1 bancato a 8.25, la X è quotata a 5.40. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è fissato a 1.85, il Goal è atteso a 1.86; l’Over 2,5 è quotato a 1.55, l’Under 2,5 si attesta a 2.30. Per i risultati esatti, lo 0-1 è proposto a 8.25; l’1-0 è quotato a 8.75, mentre lo 0-3 è dato a 9.00.

Allo stadio Meazza si affronteranno Milan e Juventus, due squadre separate da 6 lunghezze e impegnate in un uno dei match piu` sentiti del campionato. Per questa partita i bookies vedono la squadra rossonera, stanziata al settimo posto in classifica con 18 punti, vittoriosa con l’1 bancato a 2.20; la X viene data a 3.25, mentre il segno 2 degli uomini di Motta, sesti in classifica con 24 punti, è poco più alto a 3.55. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.65, l’Over 2,5 si attesta a 2.12; il No Goal è bancato a 1.83 e il Goal è quotato a 1.87.

Favorita anche la squadra di Conte nella partita Napoli – Roma, che si terrà al Diego Maradona domenica 24 novembre: i padroni di casa sono in testa alla classifica e lotteranno per rimanerci, gli ospiti sono in cerca di un risultato positivo dopo l’arrivo di mister Ranieri in panchina. I pronostici di Betsson vedono la vittoria del Napoli proposta a 1.76, mentre la X e il 2 giallorosso sono dati rispettivamente a 3.70 e 4.95. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-0 è quotato a 6.75, l’1-1 è atteso a 6.85, a 8.00 è previsto il 2-0.

Domenica 24 novembre si terrà il match tra Torino e Monza; i padroni di casa puntano al piazzamento europeo, sfiorato durante lo scorso campionato, la squadra di Nesta cerca punti salvezza, essendo in piena zona retrocessione. Gli uomini di Vanoli sono proposti in testa dai pronostici con segno 1 bancato a 2.10, il 2 degli ospiti è dato più alto a 4.30; la X è quotata a 3.05. Il No Goal è atteso a 1.60, il Goal è bancato a 2.20; l’Under 2,5 è dato a 1.45, mentre l’Over 2,5 a 2.57.

Al Penzo si scontreranno Venezia e Lecce, e per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di Di Francesco vittoriosa: l’1 è infatti quotato a 2.35, più basso del segno 2 degli uomini di Giampaolo, che viene dato a 3.20. La X è quotata a 3.30. Il Goal è atteso a 1.78, il No Goal è bancato a 1.88; l’Under 2,5 è dato a 1.70, mentre l’Over 2,5 a 2.00.

Per Empoli – Udinese, che si giocherà allo stadio Castellani lunedì 25 novembre, i pronostici propongono il segno 1, la X e il 2 a 2.90. Per la partita che vede la Lazio impegnata, nel posticipo della domenica sera, in una sfida contro il Bologna allo stadio Olimpico è prevista la vittoria della squadra di casa: per questo match il segno 1 è quotato a 1.93, il 2 è dato a 4.40, la X è bancata a 3.40.

Per Como – Fiorentina è pronosticata una vittoria della Viola: il 2 è quotato a 2.40, mentre la X e il segno 2 sono dati entrambi a 3.20. Lo stadio Ferraris ospiterà Genoa – Cagliari, dove ci saranno punti pesanti in palio per la salvezza: le squadre si trovano entrambe a una lunghezza dalla zona di retrocessione. Per questo match si attende il segno 1 a 2.65, la X è quotata a 3.15, mentre il 2 degli uomini di Nicola è previsto a 2.90.

Allo stadio Tardini si terrà la partita Parma – Atalanta per la quale i bookmakers vedono la squadra ospite in vantaggio con il bancato a 1.65; il segno 1 viene quotato più alto a 4.90, mentre la X è data a 4.35.

PressGiochi