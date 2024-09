Serie A: siamo alla sesta giornata!

Inizia la sesta giornata di campionato di Serie A. Oggi, venerdì 27 settembre, allo stadio Meazza si terrà il match Milan -Lecce, dove i padroni di casa proveranno a rientrare in corsa per il titolo, e gli ospiti cercheranno di tenersi il più lontano possibile dalla zona retrocessione. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria rossonera con il segno 1 dato a 1.34, decisamente favorito rispetto al 2 della squadra di Gotti quotato a 9.25; la X viene bancata a 5.50. Rispetto alle reti segnate, il No Goal è fissato a 1.80, il Goal è atteso a 1.90; l’Over 2,5 è quotato a 1.55, l’Under 2,5 si attesta a 2.30. Per i risultati esatti, il 2-0 è dato a 6.85; lo seguono l’1-0, che si attesta a 8.25, e il 3-0, dato a 8.75.

Allo stadio Ferraris si affronteranno Genoa e Juventus: gli uomini di Gilardino vogliono tenersi lontani dalla zona retrocessione, i bianconeri sono posizionati a due lunghezze di distanza dal vertice della classifica e puntano al primato. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Thiago Motta vittoriosa con il 2 bancato a 1.78, la X viene data a 3.55, mentre il segno 1 dei liguri è quotato più alto, a 5.20. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.56, l’Over 2,5 si attesta a 2.22; il No Goal è bancato a 1.62 e il Goal è quotato a 2.12.

La giornata di domenica 29 settembre si apre allo stadio Grande Torino che sarà teatro di Torino – Lazio: i padroni di casa sognano di rimanere da soli in testa alla classifica, gli ospiti di continuare a puntare ad un piazzamento europeo. I pronostici sono equilibrati: il segno 2 è quotato a 2.75, mentre il segno 1 degli uomini di Vanoli è leggermente più alto a 2.80. La X è bancata a 3.20. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.00, l’1-0 è proposto a 7.75 e lo 0-0 è bancato a 8.00.

Alla Dacia Arena si giocherà Udinese – Inter. Per questo match i bookies di Betsson propongono i Campioni d’Italia in carica come vincenti: il 2 degli uomini di Inzaghi è quotato a 1.51, decisamente più basso del segno 2 della squadra di Runjaic che viene dato a 6.40; la X è bancata a 4.50. Il No Goal è atteso a 1.81, il Goal è bancato a 1.90; l’Over 2,5 è dato a 1.74, mentre l’Under 2,5 a 1.98.

Per Bologna – Atalanta, i pronostici vedono il 2 atteso a 2.50, leggermente inferiore al segno 1, bancato a 2.90, mentre la X viene data a 3.35. Nel match Como – Verona è prevista la vittoria della squadra di casa: per questo match il segno 1 è quotato a 2.15, il 2 è dato a 3.50, mentre la X è bancata a 3.45.

Nel match Roma – Venezia è pronosticata la vittoria degli uomini di Juric. L’1 è quotato infatti a 1.42, la X è data a 4.85, mentre il segno 2 è bancato alto a 7.60. Domenica 29 settembre lo stadio Castellani ospiterà il Derby toscano, che vedrà l’Empoli scontrarsi contro la Fiorentina. Per questo match si attende la vittoria della Viola: il 2 è dato a 2.20, la X è quotata a 3.35, il segno 1 del team di casa viene quotato a 3.45.

Allo stadio Maradona si terrà la partita Napoli – Monza, per la quale i bookmakers vedono la squadra di casa in netto vantaggio con l’1 bancato a 1.40; il segno 2 biancorosso viene quotato decisamente alto a 8.00, la X è data a 4.90. Per quel che riguarda le reti, il No Goal è atteso a 1.71, il Goal si attesta a 1.98; l’Over 2,5 viene quotato a 1.68, l’Under 2,5 è invece bancato a 2.02.

Lunedì 30 settembre si chiude questa sesta giornata, con Parma – Cagliari: i pronostici di Betsson vedono la vittoria dei Crociati proposta a 2.15, mentre la X e il 2 sono dati rispettivamente a 3.65 e 3.40.

PressGiochi