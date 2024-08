Serie A: siamo alla seconda giornata!

Sabato 24 agosto si apre la seconda giornata di Serie A 2024-2024, con il match Inter – Lecce che infiammerà lo stadio Meazza. Dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa, i Campioni d’Italia affrontano la squadra di Gotti, reduce da una brutta sconfitta 4-0 contro l’Atalanta. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria nerazzurra con il segno 1 dato a 1.22, indiscutibilmente molto più basso del 2 del team ospite, bancato a 13.50. La X viene quotata a 6.70. Rispetto alle reti, il No Goal è fissato a 1.56, il Goal è proposto a 2.23; l’Over 2,5 è quotato a 1.54, mentre l’Under 2,5 si attesta a 2.26. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è l’esito più atteso, quotato a 5.90, seguito dal 3-0 e l’1-0 dati rispettivamente a 6.85 e a 7.50.

Allo Stadio Tardini si terrà Parma – Milan, due squadre che già da questa seconda giornata hanno obiettivi molto diversi: se infatti i padroni di casa lotteranno per cominciare ad accumulare punti salvezza, i rossoneri sognano il titolo. Per questa partita i pronostici vedono la squadra di Fonseca vittoriosa con il 2 bancato a 1.74; la X è data a 4.00, il segno 1 è quotato alto a 4.70. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene dato a 1.68, l’Under 2,5 si attesta a 2.03; il No Goal è bancato a 2.02, il Goal è quotato a 1.68.

L’Udinese e la Lazio si affronteranno alla Dacia Arena: la squadra di casa arriva dopo un pareggio 1-1 con il Bologna, gli uomini di Baroni hanno iniziato il nuovo campionato con un successo, battendo 3-1 il Venezia. I pronostici prevedono i biancocelesti in testa: il segno 2 è quotato a 2.40, mentre il segno 1 della squadra di Runjaic è dato di quasi un punto più alto a 3.30. La X è bancata a 3.15. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 5.90, lo 0-1 è proposto a 6.75, mentre lo 0-0 viene quotato a 7.50.

All’U-Power Stadium si giocherà Monza – Genoa e per questo match i bookies di Betsson propongono la squadra di casa come vincente: l’1 è quotato a 2.60, di poco più basso del segno 2 che viene proposto a 2.95; la X è data a 3.20. Per questo match, il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.83 e a 1.84; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono dati invece l’uno a 2.12 e l’altro a 1.62.

La giornata di domenica si apre con il match Fiorentina – Venezia: l’1 della Viola è quotato a 1.46, la X è data a 4.65, mentre il segno 2 è bancato a 7.10. I risultati esatti più attesi per questa partita sono il 2-0, proposto a 6.60, e l’1-0, bancato a 6.75.

Allo Stadio Grande Torino si sfideranno Torino e Atalanta, la prima con l’obiettivo di raggiungere il piazzamento europeo sognato durante la scorsa stagione, la seconda lottando per assicurarsi la zona Champions. Per questa partita i bookmakers vedono gli uomini di Gasperini in vantaggio con il 2 bancato a 2.45, favoriti quindi rispetto al segno 1 della squadra granata, quotato a 3.20. La quota del pareggio è data anch’essa a 3.20. Per quel che riguarda le reti, il Goal è atteso a 1.78, il No Goal si attesta a 1.88; l’Under 2,5 viene quotato a 1.67, l’Over 2,5 è invece bancato a 2.03.

Per Napoli – Bologna, i pronostici vedono l’1 atteso a 1.94, molto inferiore quindi al segno 2 bancato a 4.10; la X si attesta a 3.60. Il match Roma – Empoli, vede pronosticata la vittoria giallorossa: il segno 1 è quotato a 1.53, la X è bancata a 4.35, mentre il 2 è dato a 6.50.

Lunedì 26 si chiude la seconda giornata con Cagliari – Como e Verona – Juventus. Per il primo match, i bookies di Betsson propongono l’1 della squadra di casa a 2.10, mentre il segno 2 e la X sono quotate entrambe a 3.55. Favorita anche la Juventus contro il Verona: i pronostici vedono la vittoria bianconera bancata a 1.70, mentre la X è data a 3.80,e l’1 dei Mastini è atteso a 5.30.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.