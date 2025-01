Serie A – Roma verso la sesta vittoria consecutiva all’Olimpico. Giallorossi avanti con il Genoa, a 1,52 su Sisal.it

Roma e Genoa, separate da un solo punto in classifica, si sfidano nell’anticipo del venerdì della ventunesima giornata. La cura Ranieri sta dando i suoi frutti visto che, con lui in panchina, i giallorossi hanno vinto le ultime cinque partite all’Olimpico. Lo stesso si può dire per il Genoa che, con Viera alla guida, ha perso soltanto contro il Napoli capoclassifica. Dopo il pareggio raggiunto in extremis con il Bologna però, i capitolini sono ancora lontani dalle prime sette, la vittoria con i liguri è dunque d’obbligo e, per gli esperti di Sisal, è molto probabile: il sesto successo consecutivo casalingo è infatti a 1,52, il blitz rossoblù all’Olimpico vale 6,50, il pareggio è a 4,00. Nelle ultime 4 partite in casa contro il Genoa, la Roma non ha mai subito gol, l’opzione che anche stavolta vinca mantenendo la porta inviolata è a 2,40. Anche il Genoa tende a collezionare clean sheet, non ha infatti subito gol in 5 delle ultime 7 gare ma la serie positiva tra i pali dovrebbe interrompersi, con la rete dei capitolini a 1,90 e l’opzione che i rossoblù vincano senza prendere gol a 9,75.

Ranieri punta sulla coppia d’attacco Dovbyk e Dybala, i principali candidati al gol nel match: il primo è proposto marcatore a 2,10, l’argentino a 2,50. Nel Genoa, Il capocannoniere Andrea Pinamonti dovrebbe guidare l’attacco, le possibilità che finisca sul tabellino marcatori sono a 4,00. Ancora panchina per Mario Balotelli, chissà che non sia la volta buona per vederlo in campo dopo tanto tempo, magari con un gol, dato a 5,00. La rete di un subentrato dalla panchina è a 2,50.

PressGiochi