Serie A: Milan – Atalanta e Fiorentina – Lazio in corsa per l’Europa

Favoriti i rossoneri e la viola. I pronostici per questo weekend vedono il Milan affrontare l’Atalanta da favorita a 2.32, l’ultima chiamata Champions per Fiorentina e Lazio, con la vittoria dei viola data a 2.27, e Roma – Torino impegnate nella rincorsa europea, con l’1 quotato a 1.90

Milan e Atalanta si affronteranno questa domenica nella splendida cornice di San Siro nel big match della 26esima giornata di campionato di Serie A, con l’obiettivo di raccogliere tre punti fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica. Al momento, i rossoneri si trovano al 3° posto con 52 punti, mentre la squadra di Gian Piero Gasperini si attesta al 4° a quota 45. I bookmakers di StarCasinò Bet prevedono una vittoria del Milan, con il segno 1 quotato a 2.32, la X a 3.40 e il 2 bancato a 2.90. Grande equilibrio, insomma, testimoniato dal rullino di marcia delle due squadre in campionato: nelle ultime 5 partite l’Atalanta è sempre uscita vittoriosa, mentre la squadra di Stefano Pioli ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Per quanto riguarda il numero di reti, l’esito previsto è l’Over 2,5, offerto a 1.75, a differenza dell’Under 2,5 la cui quota è di 2.00. Il Goal, invece, è dato a 1.62, mentre il No Goal è quotato a 2.18. Tra i risultati esatti, il più atteso appare l’1-1, bancato a 5.40; seguono gli altri esiti che si attestano tutti con un valore superiore a 8.00.

Fiorentina – Lazio rappresenta per le due compagini l’ultima chiamata Champions: i biancocelesti e la viola continuano a sognare l’Europa, trovandosi rispettivamente al settimo e ottavo posto, con 40 e 38 punti. Per questo match i gigliati vengono dati vincenti: l’1 è infatti quotato a 2.27, mentre i biancocelesti hanno il segno 2 fissato a 3.25. La X si assesta a 3.10. Per quel che riguarda il risultato esatto, il pareggio per 1-1 è dato a 4.90, l’1-0 è quotato un punto in più, a 5.90; lo 0-1 invece a 7.25, a sottolineare la difficile concretizzazione di una vittoria biancoceleste.

Allo stadio Olimpico di Roma si terrà Roma – Torino, match che vede schierate due squadre impegnate nella rincorsa per un posto in Europa. I bookmakers di StarCasinò Bet prevedono il successo degli uomini di Daniele De Rossi a 1.90, decisamente più basso rispetto al 2 bancato a 4.25. È alta anche la quota del pareggio, data a 3.25. Il risultato esatto più atteso è l’1-0, quotato 4.75. Questo esito è seguito dai pareggi per 1-1 e lo 0-0, dati rispettivamente a 5.20 e 6.10. Interessante anche il 2-0, che viene bancato a 6.50.

Bologna – Hellas Verona, match di apertura della ventiseiesima giornata di Serie A, si terrà questa sera allo stadio Dall’Ara, dove i padroni di casa puntano a consolidare le ambizioni Champions con l’1 fissato a 1.55, mentre gli ospiti sperano di guadagnare qualche punto per riemergere dalla zona retrocessione, pur essendo sfavoriti con il 2 quotato a 6.40; la X è data a 3.95.

La giornata di sabato si aprirà con uno scontro salvezza al Mapei Stadium tra Sassuolo ed Empoli, rispettivamente quartultima e quintultima in classifica, separate da solo 2 punti. I bookies di StarCasinò Bet prevedono la vittoria della squadra di Dionisi, che si attesta a 2.22, contro il segno 2 quotato a 3.25 e la X a 3.40. Un match indubbiamente molto combattuto, considerando che l’esito della partita influirà pesantemente sulla posizione in classifica delle due squadre. L’Under 2,5 è quotato a 1.87, l’Over 2,5 a 1.92; il Goal è consigliato a 1.73, il No Goal a 2.03.

Riguardo Salernitana – Monza, i bookies prevedono come vincente la squadra ospite: per questo match l’1 è bancato a 2.95, il 2 è quotato 2.50 mentre la X a 3.20. Favorito anche il Genoa che affronterà l’Udinese allo Stadio Luigi Ferraris: l’1 è dato a 2.28, la X a 3.05 e il 2 a 3.50.

Nella prima partita della domenica, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus affronterà il Frosinone da favorita. Dopo una prolungata striscia negativa, la Vecchia Signora spera che la vittoria possa distanziarla dal Milan, rilanciandola anche per il primo posto. Il segno 1 è quotato a 1.32, la X e il 2 sono dati rispettivamente 5.10 e 8.75.

Nella partita Cagliari – Napoli, i partenopei partono con il favore dei pronostici nel match contro la squadra di Claudio Ranieri, impegnata nella lotta salvezza: il 2 è dato a 1.83, la X del pareggio a 3.65, mentre l’1 a 4.00.

Al Via del Mare, il Lecce sarà impegnato con l’Inter, ormai capolista solitaria a ben 10 punti di distanza dagli uomini di Allegri. Sebbene i padroni di casa siano altamente motivati, in quanto una vittoria li allontanerebbe definitivamente dalla zona retrocessione, la squadra di D’Aversa ha poche possibilità di vittoria contro i nerazzurri secondo i bookmakers di StarCasinò Bet: l’1 è dato a 6.70 e la X a 4.50, contro la vittoria dei milanesi quotata a 1.43.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi