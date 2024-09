Dalla Preistoria a Napoleone, l’offerta di StarCasinò si fa sempre più esplosiva

StarCasinò annuncia il lancio di quattro imperdibili titoli che arricchiranno la piattaforma, offrendo esperienze di gioco coinvolgenti e innovative per tutti gli appassionati.

The Tumbles di Relax Gaming, in esclusiva dal 16 al 30 settembre, è un’ avvincente slot 6×6 a tema preistorico che trasporta i giocatori in un mondo glaciale che si trasforma progressivamente in paesaggi soleggiati. Con moltiplicatori che vanno da 2x a 10x e la possibilità di vincere fino a 5.000 volte la puntata iniziale, il gioco offre un’avventura epica grazie a una combinazione di moltiplicatori redditizi e giri gratuiti.

Napoleon vs Rabbits di Blue Guru Games, disponibile dal 16 settembre, propone a tutti gli avventurieri di unirsi a Napoleone nella sua incredibile battaglia contro i conigli in questa slot ricca di sorprese. La funzione Rabbit Run trasforma i rulli in un campo di gioco dinamico: ogni volta che un simbolo Wild di Napoleone appare e si creano cascate di vincite, i conigli sciamano verso di lui, trasformando simboli sul loro percorso in simboli misteriosi. Un gameplay ricco di azione e mistero, con bonus nascosti e moltiplicatori per aumentare il divertimento.

Altra novità sulla piattaforma è The Cursed King di Bullshark Gaming, disponibile dal 17 settembre.Questa slot cattura l’attenzione degli amanti del brivido e delle sfide. The Cursed King offre un’esperienza bilanciata e coinvolgente, con un mix di meccaniche classiche e innovative. Le sue caratteristiche uniche, come simboli jolly e scatter, portano il gioco a livelli superiori, rendendo ogni giro emozionante e pieno di possibilità.

Da non perdere anche la slot Sumo Supreme Megaways di Pragmatic Play, arrivata oggi su StarCasinò. Il gioco, ambientato in un suggestivo scenario giapponese, offre una griglia con cinque rulli e la meccanica Megaways che aumenta le combinazioni vincenti. I simboli a pagamento istantaneo e la funzione Tumble rendono ogni giro ricco di opportunità. Inoltre, il nuovo titolo del famoso provider introduce un’interessante dinamica con pesi assegnati a simboli e rulli, che può sbloccare ulteriori bonus e giri gratuiti per aumentare il potenziale di vincita.

