Malta: MGA nega collegamenti con i siti di gioco thelotterlab e aussie-bet33

La Malta Gaming Authority (MGA) dichiara di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web:

https://thelotterlab.com

https://www.aussie-bet33.com

Qualsiasi riferimento alla MGA e/o alle licenze di gioco presuntivamente emesse dall’Autorità maltese, come indicato nei suddetti siti, è falso e fuorviante.

La MGA ricorda ai consumatori di non utilizzare i servizi forniti da entità non autorizzate, a meno che non abbiano verificato che queste siano effettivamente autorizzate dalla MGA. Il quadro normativo sul gioco impone requisiti legali rigorosi agli operatori autorizzati, a tutela dei consumatori. Le attività di entità non autorizzate sono non regolamentate e non offrono le necessarie garanzie, rendendo le transazioni con tali entità rischiose per i consumatori.

Un elenco delle entità autorizzate dalla MGA è disponibile qui.

